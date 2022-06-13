ارتفاع ضغط الدم يهدّد صحة العين أيضًا.. تعرّفوا الى مخاطره!

يهدد ضغط الدم المرتفع حياة ملايين الناس، فهو واحد من أهم مسببات أمراض القلب، ويسمى بالمرض الصامت لأنه غالبا ما يبقى خفيًا من دون عوارض.

بالاضافة الى تهديده القلب والأوعية، يشكل الضغط المرتفع خطرًا على الأعضاء الحيوية مثل العين حيث يعرضها للإصابة بمجموعة من المشاكل الكبيرة.

وعرض موقع “الكونسلتو” تقريرًا يبرز أهم مخاطر ارتفاع ضغط الدم على عين الإنسان، وهي كما يلي:

اعتلال الشبكية

يحدث نتيجة عدم وصول ما يكفي من الدم المؤكسج إلى الشبكية، بسبب ضيق الأوعية الدموية أو تلفها، وتكمن الخطورة في هذه الحالة في عدم ظهور علامات تحذيرية تنذر بها في البداية، ولكن مع تطور المرض، تظهر مجموعة من الأعراض على المريض، مثل الرؤية الضبابية وازدواجية الرؤية والصداع.

تضرر العصب البصري

يعتبر العصب البصري الجزء المسؤول عن نقل الإشارات الضوئية من شبكية العين إلى الدماغ، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى المعاناة من ضعف النظر، قد يتطور الأمر إلى العمى في بعض الأحيان.

انسداد الوريد الشبكي

هو مرض ينتج عن ضيق الأوعية الدموية المغذية للشبكية أو تصلبها كما يحدث نتيجة تكون جلطة دموية بداخل الشبكية، كما ترتبط تلك الحالة بزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص فور ظهور أعراضه، مثل فقدان البصر تدريجيا أو بشكل مفاجئ والرؤية الضبابية في العين المصابة.

انسداد الشريان الشبكي

وهو الشريان المسؤول عن إرسال الأكسجين للشبكية، لذلك فإن انسداده يسبب فقدانًا شديدًا في الرؤية، وارتبطت الإصابة بانسداد الشريان الشبكي بارتفاع الكوليسترول الضار في الدم والمعاناة من السكري.

ارتفاع ضغط العين

يسبب ارتفاع ضغط العين الإصابة بالمياه الزرقاء، المعروفة باسم الجلوكوما، وفي تلك الحالة تزيد نسبة السوائل التي تفرزها العين ويصعب تصريفها.

إعتام عدسة العين

أثبتت الدراسات ارتباط إعتام عدسة العين بارتفاع ضغط الدم الانقباضي وزيادة نسبة الجلوكوز في الجسم والإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، كما أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الإصابة بجميع أنواع إعتام عدسة العين.