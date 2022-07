ارتفاع ضغط الدم.. 3 أخطاء قاتلة قد يقترفها المصابون

لا شك بأن ارتفاع مستوى ضغط الدم قد ينتج في الكثير من الأحيان عن عوامل وراثية لا دخل للمرء بها، غير أن الدراسات في هذا المجال أكّدت أن النظام الغذائي والعادات اليومية تلعب دورًا أساسًا في التأثير على الضغط سلبًا أو إيجابًا. فعلى سبيل المثال، ان استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم يعتبر من أكثر مسببات الاصابة بهذا المرض الى جانب قلة الحركة ولنشاط البدني.

في هذا الاطار، كشف طبيب روسي يدعى “ألكسندر مياسنيكوف”، ثلاثة أخطاء قاتلة يقترفها الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأشار مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن الخطأ الأكبر، هو رفضهم بصورة شخصية اتناول الأدوية التي وصفها الطبيب. لأن التخلي عن تناول هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى خطر أزمة فرط ضغط الدم أو جلطة دماغية. لذلك يجب قبل تغيير جرعة الأدوية أو التخلي عن تناولها استشارة الطبيب المختص.

ولفت مياسنيكوف الى أن الخطأ الثاني يكمن في عدم التقيد بمعايير استهلاك الملح والسكر. مع أن التقيد بهذه المعايير يساعد على تخفيض مستوى ارتفاع ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي وأحيانا من دون تناول الأدوية.

ويقول، “معيار استهلاك الملح هو خمسة غرامات في اليوم. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، أن يتناولوا ثلاثة غرامات كحد أقصى”.

أما عن الخطأ الثالث، فأشار الطبيب الى أنه لا ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بممارسة العلاج الذاتي. لأن تناول الأدوية بالتزامن مع استخدام الأعشاب، قد يؤدي إلى تسمم الكبد الحاد.

في سياق متصل، نشر موقع eat this not that عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا أهمها:

تناول المشروبات المحلاة

ان استهلاك المشروبات التي تحتوي على السكر مثل المشروبات الغازية والعصائر المضاف اليها كميات كبيرة من السكر، يمكن ان يؤثر سلبًا على مستويات ضغط الدم.

لذا، ينصح الخبراء الصحيون بتجنب هذه المشروبات. اذ انها تحفّز انتاج الكوليسترول الضار،وتجعل الشخص أكثر عرضة للسكري وأمراض القلب.

استهلاك مشروبات الطاقة

عادة شرب أخرى قد تؤثر سلبًا على الصحة ومستويات ضغط الدم هي تناول الكثير من مشروبات الطاقة بانتظام.

في هذا السياق، وجدت دراسات عدة ان مشروبات الطاقة قد تسبب ارتفاع ضغط الدم. والسبب في ذلك يعود الى ان مادة الكافيين الموجودة في هذه المشروبات تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم.

عدم شرب الحليب

قد يبدو ذلك غريبًا، غير ان شرب الحليب قد يساعد اولئك المصابين بمرض الضغط.

اذ أظهر الباحثون أن خطر الاصابة بالضغط المرتفع ينخفض كلما زادت نسبة استهلاك منتجات الحليب.

لذا، قد تخسر هذه المنفعة ان لم يكن الحليب جزءًا من نظامك الغذائي.