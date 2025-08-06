ارتفاع معدلات تشخيص سرطان القولون والمستقيم بعد توصيات أمريكية بتوسيع الفحوص المبكرة

أظهر بحث جديد من جمعية السرطان الأمريكية أن حالات تشخيص سرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة في المراحل المبكرة زادت بشكل كبير بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاما خلال الفترة من 2019 إلى 2022، بعد أن دعت إرشادات جديدة إلى إجراء فحوص لتلك الفئة العمرية.

ووجد الباحثون أن اكتشاف الإصابة بالمرض زاد بنسبة 50 بالمئة، من 11.7 إلى 17.5 حالة لكل 100 ألف شخص، في تلك الفئة العمرية خلال الفترة من عام 2021 إلى 2022.

وتعزَى الزيادة في التشخيص إلى حد كبير إلى الكشف عن الأورام في مراحلها المبكرة، والذي زاد في الفترة من عام 2019 إلى 2022 بنسبة 18.8 بالمئة سنويا لسرطان القولون و25.1 بالمئة سنويا لسرطان المستقيم.

وقالت إليزابيث شيفر، من جمعية السرطان الأمريكية والتي قادت الدراسة، في بيان إن هذه النتيجة “تنطوي على أنباء واعدة لأن ارتفاع الحالات يرجع على الأرجح إلى الفحص لأول مرة في أعقاب التوصيات الجديدة للبالغين الأصغر في الفئة المعرضة بشكل متوسط لخطر الإصابة لبدء فحوص الكشف عن سرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر”.

ويقول خبراء الصحة إن الكشف المبكر عن هذه السرطانات غالبا ما يؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى.

ووجدت دراسة ثانية في دورية الجمعية الطبية الأمريكية (جاما) أن فحوص الكشف عن سرطان القولون والمستقيم بين البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاما قد زاد بنسبة 62 بالمئة في الفترة من 2019 إلى 2023.