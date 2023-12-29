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استخدامات طبيّة وتجميليّة.. ما هي أبرز فوائد "زيت النمل"؟

منذ 18 ثانية
زيت النمل - تعبيرية

زيت النمل - تعبيرية

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“زيت النمل” أحد أهم أنواع الزيوت التي يمكن استخدامها طبيًا وتجميليًا أيضًا، فهذا النوع من الزيوت له العديد من الفوائد، وله قوام سميك أحمر اللون لاذع الرائحة، يحتوى على مادة تسمى الفورفورال التي تدخل كمادة مصنعة داخل بعض الكريمات والمستحضرات الطبية والتجميلية.

ووفقًا للموقع فإن له الكثير من الاستخدامات الصحية والطبية الجلدية، والتي من بينها أن البعض يستخدمه في تقليل نمو الشعر غير المرغوب فيه في مناطق الثنايا، كما يساعد على تعزيز مرونة وليونة الجلد، ويعزز من مظهر البشرة.

وذكر تقرير نشر في موقع barbierduweb أن هذا الزيت يمكن استخدامه في حالات التقشير، كما أن دهانه بعد الحلاقة عند الرجال يقلل لديهم فرصة نمو الشعر، كذلك يحتوي على كم هائل من الأحماض الدهنية التي تساعد على جعل ملمس الجلد مرطب ويحافظ على الترطيب بداخله لفترة أطول.

ولكن يؤكد التقرير أن استخدامه يجب أن يتم وفقًا لمختص لأن له بعض الآثار الجانبية أو موانع الاستخدام، وخاصة لمن لديهم تحسسًا معينًا، أو تتهيج بشرتهم سريعًا، لأن له بعض التأثيرت على الجلد الحساس، فيصبح مهيجًا لها، أو سبب الطفح الجلدي في بعض الحالات أو تسبب تركيزاته العالية احمرار في الجلد مع زيادة التأثر عند التعرض لأشعة الشمس، وكذلك تأثيره العطري اللاذع يمكن أن يسبب أعراض تحسسية بسيطة.

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