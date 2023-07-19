استخدام المنشفة في هذه الحالة قد يصيبك بهذه الأمراض

كثيرا منا يستخدم المنشفة لتجفيف الوجه، إلا أن ذلك قد يعرضك لخطر البثور والالتهابات وحتى الإضرار الخطيرة ببشرتك.

وقالت أخصائية العلاج التجميلي فاطمة جوندوز من SKIN AND SANCTUARY: “القاعدة الذهبية للحفاظ على البشرة هي عدم استخدام المنشفة أبدًا لتجفيف وجهك، لأن قد يؤدي فرك وجهك بمنشفة إلى تعرضه لبعض الالتهابات السيئة”.

وتابعت: “يرجع سبب عدم استخدام المناشف لوجهك إلى كونها أرضًا خصبة للتكاثر لأنها ماصة بشكل طبيعي”.

وأضافت جوندوز : “المناشف تكون موطنًا لحشرات مثل الإشريكية القولونية، والتي تسبب أحيانًا مشاكل غير مريحة في المعدة”.

وأوضحت: “يمكن أن تنتقل هذه الحشرات إلى جلدك وربما تسبب انتشارًا أو عدوى.”

ومن المثير للقلق أيضا أن الملمس الفعلي للمناشف قد ينذر بأضرار لبشرتك بعد فرك وجهك بمنشفة خشنة.

ولفتت جوندوز : “الفرك بقوة يسبب تمزقات دقيقة في الجلد وضررًا طويل الأمد، علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الماصة للمنشفة تجعل بشرتك خالية من الزيوت الطبيعية، ما يؤدي إلى الجفاف”.

اقترحت الخبيرة: “بتجفيف وجهك بمنشفة نظيفة وناعمة إذا كنت تريد الاستمرار في تجفيف وجهك بهذه الطريقة”.

ونصحت جوندوز : “الخيار الأفضل هو ترك وجهك يجف بشكل طبيعي