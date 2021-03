استخدام ثعابين البايثون في إنتاج لقاحات كورونا

انضم باحث وصياد أفاعي يدعى “The Wildman” إلى القوات لاستكشاف ما يعتقدون أنه يمكن استخدامه لمحاربة الفيروس التاجي وهي أفاعي البايثون التي تختبئ في فلوريدا ايفرجليدز.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يتطلع كل من صياد أفعى البيثون داستن كروم وزميله داريل طومسون ، وهو باحث ورائد أعمال في مجموعة Global Research And Discovery Group out of Winter Haven ، إلى الثعبان البورمي لاستخدام السكوالين الخاص به ، والذي يحفز استجابة مناعية أقوى عند إضافته إلى اللقاحات.

إنّ السكوالين مادة شبيهة بالزيت تظهر بشكل طبيعي في الطبيعة ويتم استخراجها تجارياً من زيت السمك ، وخاصة من كبد سمك القرش.

ولكن استخراجها من أسماك القرش أصبح موضوعاً مثيراً للجدل بين نشطاء الحيوانات ، أما الثعبان البورمي فيعيث فساداً في منطقة إيفرجليدز حيث يتطلع مسؤولو الحياة البرية إلى إزالة هذا المخلوق.

ويضيف كروم أيضاً أنً ثعباناً واحداً يبلغ طوله 10 أقدام لديه ما يكفي لصنع حوالي 3500 جرعة لقاح.

على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تعتبر السكوالين آمنا للقاحات ، إلا أنه ليس مدرجاً في قائمة مكونات إدارة الغذاء والدواء في لقاحات فايزر أو موديرنا.

تم استخدام السكوالين لأول مرة في عام 1997 عندما تم إضافة 10mg لإنشاء لقاح الأنفلونزا ومنذ ذلك الحين ، “تم إعطاء اثنين وعشرين مليون جرعة من لقاح شيرون للإنفلونزا (FLUAD) بأمان” ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك ، أصدر متحدث باسم شركة فايزر بياناً قال فيه: “لا توجد منتجات بشرية أو حيوانية من أي نوع “في الدواء” ، مما يشير إلى أن لقاح الفيروس التاجي للشركة لا يحتوي على السكوالين.

أصبحت فكرة استخدام المركب في لقاحات كوفيد-19 أكثر شعبية منذ أن سيطر الوباء على العالم العام الماضي ، لكن المصدر الرئيسي له كان أسماك القرش، في حين أن نشطاء الحيوانات لم يحبذوا هذه الفكرة.

وقالت ستيفاني بريندل ، المؤسسة والمديرة التنفيذي لشركة Shark Allies: “لن يكون حصاد شيء من حيوان بري مستداماً أبداً ، خاصة إذا كان مفترساً كبيراً لا يتكاثر بأعداد هائلة.

“هناك الكثير من الأمور التي نجهلها حول حجم ومدة استمرار هذا الوباء ، بالإضافة إلى عدد السلالات التي يجب أن نمر بها مع هذا المرض ، إذا واصلنا استخدام أسماك القرش ، فإن أعداد أسماك القرش المأخوذة لهذا المنتج يمكن أن تكون عالية حقاً ، عاماً بعد عام بعد عام.”

وأضافت في منشورلها على Facebook: “نحن لا نحاول إبطاء أو إعاقة إنتاج اللقاح.

“نطلب ببساطة أن يتم إجراء اختبار السكوالين المشتق غير الحيواني جنباً إلى جنب مع سكوالين القرش حتى يمكن استبداله في أقرب وقت ممكن.

وهذا كان السبب وراء استكشاف كروم وطومسون لثعابين البايثون كمصدر بديل.

هناك بعض الخصائص العلاجية في هذا الثعبان. إذا عدت إلى الطب التقليدي ، فقد استخدموا مكونات البايثون منذ آلاف السنين ، قال كروم لـ FOX13.

من منصبه في وينتر هافن ، قال طومسون إن البحث يتم تتبعه بسرعة. وسوف يقدمون النتائج التي توصلوا إليها من خلال عملية Warp Speed إلى هيئة البحث والتطوير الطبية الحيوية المتقدمة.

“من خلال دراسة الآثار الأيضية ، سنتمكن من البحث وتحديد طريقة جديدة لصنع السكوالين. يمكننا أن نخلقه من الزيوت أو الدهون مثل الكوليسترول”.

وهناك سبب آخر لاختيارهما للثعابين وهو لأنها من الأنواع الغازية التي تستولي على إيفرجليدز ، وتدمر المنطقة وتقتل الحيوانات الأصلية في فلوريدا.

يتابع كروم: “نحن نتخذ وضعاً سيئا ونصنع شيئاً جيداً منه. إنّ هذا الأمر له القدرة على المساعدة في شفاء الكثير من الناس ومن المحتمل أن ينقذ الكثير من الأرواح”. لا يتفق بعض العلماء على مفهوم إضافة السكوالين إلى اللقاحات.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية: “حاول عدد قليل من الناس ربط المشاكل الصحية لقدامى المحاربين في حرب الخليج بالوجود المحتمل للسكوالين في اللقاحات التي تلقاها هؤلاء الجنود.”

وتواصل الوكالة شرح أنّ المركب لم يضاف إلى اللقاحات التي أعطيت لقدامى المحاربين وبأنّ الارتباك كان بسبب ” أوجه القصور التقنية في التقرير.”