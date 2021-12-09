استطلاع يكشف عن أعراض سرطان البروستات “لا يعرفها معظم الرجال”!

أظهر بحث جديد أن غالبية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستات غير قادرين على تحديد عارض واحد يجب عليهم البحث عنه.

وطلب استطلاع YouGov أن يقوم 1456 رجلا بريطانيا بتسمية أكبر عدد ممكن من أعراض سرطان البروستات.

وكان أكثر الأعراض المعروفة هو الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، لكن 13% فقط من الأشخاص تمكنوا من تحديد هذا القدر.

وأبلغ 20% فقط عن إجراء فحص طبي للبروستات. وفي حين أن 68% من الرجال لم يتمكنوا من تسمية أي أعراض لسرطان البروستات، كان لدى الأقلية المطلعة ثغرات كبيرة في معرفتهم.

وأبلغ عن وجود دم في البول كعلامة بنسبة 6%، ولكن لم يُبلغ أي شخص تقريبا عن وجود دم في السائل المنوي.

وتشمل الأعراض الأخرى الإجهاد من أجل التبول، ما ينتج عنه كمية قليلة من البول.

وتلاحظ NHS أن هذه الأعراض يمكن أن تكون مؤشرا على أمراض أخرى، مثل الالتهابات.

وتمكّن عدد قليل جدا من الأشخاص من سرد علامات انتشار السرطان، مثل فقدان الشهية وفقدان الوزن وآلام العظام.

وتشترك هذه الأعراض مع العديد من أنواع السرطان الأخرى، لذا فإن تعلم التعرف عليها يمكن أن يكون قابلا للتطبيق في عدد أكبر من المواقف.

وأفاد المشاركون في الاستطلاع بمستويات متفاوتة من الإحجام عن إجراء فحص البروستات.

وخضع ما مجموعه 20% من الرجال لفحص البروستات، وكان 72% على استعداد لإجراء اختبار روتيني.

ويرغب معظم الرجال في إجراء فحص البروستات، على الرغم من انخفاض هذا العدد عند إبلاغهم بما يتضمنه فحص البروستات.

ويدرك غالبية الرجال أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من مخاطرهم، وأنه أكثر شيوعا مع تقدمك في العمر.

وكان الثلث فقط يعلم أن هناك مكونا وراثيا، وأن إصابة أحد الأقارب بسرطان البروستات هي علامة على أنك قد تحتاج أيضا إلى الخضوع للاختبار.