اضرار الافراط في تناول الكاجو.. تعرف عليها

الكثير من الاشخاص تفضل الكاجو من بين المكسرات ولكن لا تعرف اضراره على حد كبير، ويحتوي الكاجو على 5 جرامات من البروتين لكل أونصة وهو مصدر للدهون الجيدة، مما يجعله خيارا صحيا للوجبات الخفيفة ولكن باعتدال، ومع ذلك يمكن أن يكون للكاجو آثار جانبية ضارة بالنسبة لأولئك الذين لديهم حساسية أو بحاجة إلى تجنب الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، ونوضح لك اضرار الكاجو

الصوديوم :

الإفراط في تناول الشئ حتى وإن كان جيد للصحة بشكل عام يؤدي إلى الضرر، خاصة مع ما يضيفه الكاجو من أملاح إلى جسدك، إلا إن كنت حريص على تناوله بدون ملح. إفراطك في تناول الكاجو يعني إضافة كميات كبيرة من الصوديوم إلى النظام الغذائي الخاص بك، في الوقت الذي تكون فيه النسبة المطلوبة 1500 مليجرام للشخص البالغ من الصوديوم يوميا، والحد الأعلى المسموح به حوالي 2300 مليجرام، ويمكن للكاجو المملح أن يضيف إليك 87 جرام من الصوديوم في الأوقية الواحدة، ويسبب ارتفاع الصوديوم:

الحساسية:

يرتبط الخوف من الحساسية بسبب الكاجو عند الصغار أكثر، كما وجدت بعض الدراسات أن الحساسية المفرطة أو تقيد الشعب الهوائية، كان أكثر شيوعا في الكاجو من الزبدة الفول السوداني. بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الكاجة قد يصابون بالإسهال والغثيان والتشنج في ابطن، كما قد يشعر البعض بوجود صعوبة في التنفس، والرشح والسعال، لذلك يجب استشارة الطبيب فورا في حال ظهور هذه الأعراض.

زيادة الوزن أوقية صغيرة من الكاجو تحتوي على 163 سعرة حرارية ودهون صحية غير مشبعة، ويمكن أن تساعدك هذه الوجبة على زيادة الوزن عند الإفراط في تناولها، زيادة الوزن الزائد يضعك في خطر لارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي

حصوات الكلى:

الكاجو يحتوي على أملاح الأكسالات، والتي تتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، ويمكن أن يؤدي الكالسيوم المتراكم إلى تكوين حصوات الكلى. خلصت البحوث التي أجريت حول هذا الموضوع إلى أن الأشخاص المعرضين، لتطوير حصوات الكلى يجب أن يفكروا في تناول كميات صغيرة إلى معتدلة من الكاجو.