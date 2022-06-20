اضطراب ما بعد الصدمة.. ما العلامات التي تدل على وجوده؟

يُعرَّف اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) على أنه اضطراب نفسي قد يحدث للأشخاص الذين عانوا أو شهدوا حدثًا مؤلمًا مثل كارثة طبيعية أو حادث خطير أو عمل إرهابي أو حرب أو قتال أو اغتصاب أو الذين تعرضوا للتهديد بالقتل أو العنف الجنسي أو الإصابة الخطيرة.

ويكون لدى الأشخاص المصابين باضطراب ما بعد الصدمة أفكار ومشاعر مكثفة ومزعجة تتعلق بتجربتهم والتي تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الحدث الصادم.

وقد يسترجعون الحدث من خلال ذكريات الماضي أو الكوابيس، وقد يشعرون بالحزن أو الخوف أو الغضب أو الانفصال أو الاغتراب عن الآخرين.

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

وفقا لموقع American Psychiatric Association، تختلف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة في شدتها، لكن هناك مجموعة علامات تخبر بأن هذا الشخص مصاب.

وتندرج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة في الفئات الأربع التالية:

1- التطفل

ويشمل مجموعة من العلامات مثل:

– الأفكار الدخيلة مثل الذكريات المتكررة واللاإرادية

– أحلام مؤلمة أو استرجاع الأحداث الصادمة

– تكون ذكريات الماضي حية لدرجة أن الناس يشعرون أنهم يعيدون عيش التجربة الصادمة أو يرونها أمام أعينهم.

2- التجنب

يشمل:

– تجنب التذكير بالحدث الصادم

– تجنب الأشخاص والأماكن والأنشطة والأشياء والمواقف التي قد تثير ذكريات مؤلمة

– تجنب تذكر أو التفكير في الحدث الصادم

– يقاوم المصاب الحديث عما حدث أو ما يشعر به حيال ذلك.

3- التغييرات في الإدراك والمزاج

وتشمل مجموعة من العلامات مثل:

– عدم القدرة على تذكر الجوانب المهمة للحدث الصادم

– الأفكار والمشاعر السلبية التي تؤدي إلى معتقدات مستمرة ومشوهة عن النفس أو الآخرين (على سبيل المثال أنا سيئ أو لا يمكن الوثوق بأحد)

– الأفكار المشوهة حول سبب أو عواقب الحدث الذي يؤدي إلى إلقاء اللوم على النفس أو الآخرين بشكل خاطئ

– الخوف المستمر أو الرعب أو الغضب أو الذنب أو العار

– اهتمام أقل بكثير بالأنشطة التي تمتعت بها سابقًا

– الشعور بالانفصال أو الاغتراب عن الآخرين

– عدم القدرة على تجربة المشاعر الإيجابية (خالي من السعادة أو الرضا).

4- التغييرات في الاستثارة ورد الفعل

وتشمل هذه الفئة:

– الانفعال ونوبات الغضب

– التصرف بتهور أو التدمير الذاتي

– الإفراط في الانتباه لما يحيط به بطريقة مشبوهة

– مواجهة مشاكل في التركيز أو النوم.

حتى يتم تشخيص الشخص باضطراب ما بعد الصدمة، يجب أن تستمر الأعراض لأكثر من شهر ويجب أن تسبب ضائقة كبيرة أو مشاكل في الأداء اليومي للفرد.

وتظهر الأعراض على العديد من الأفراد في غضون 3 أشهر من الصدمة، ولكن قد تظهر الأعراض لاحقًا وتستمر غالبًا لأشهر وأحيانًا سنوات.

غالبًا ما يحدث اضطراب ما بعد الصدمة مع حالات أخرى ذات صلة، مثل الاكتئاب وتعاطي المخدرات ومشاكل الذاكرة ومشاكل الصحة الجسدية والعقلية الأخرى.