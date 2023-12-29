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"اعتلال الطقس".. كيف يؤثّر الضغط الجوي المنخفض على صحّة الإنسان؟

منذ 7 دقائق
القلق - تعبيرية
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كشف الطبيب أندريه كابيتشكين الحاصل على درجة الاستحقاق في الطب، كيفية تأثير الضغط الجوي المنخفض على الحالة الصحيّة للإنسان.

وفقاً له، قبل كل شيء تؤثّر تقلبات مستوى الضغط الجوي في الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطقس. وهؤلاء هم بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مُزمنة في القلب والأوعية الدموية والقصبات الرئوية وأمراض الكلى.

ويقول: “يتكيّف جسم الإنسان مع البيئة، ولكن إذا حصل خلل في تكيف ضغط الدم مع الضغط الجوي الخارجي، فإن الشخص يعاني من عدم الراحة والضعف والخمول وزيادة التعب والصداع والتعرّق والدموع. وهذا يسمى اعتلال الطقس”.

ويشير إلى أنه يمكن مكافحة هذه الحالة بمساعدة النشاط البدني وتناول الفيتامينات والتجول في الهواء الطلق. ولكن إذا لم تختف الأعراض، فعلى الشخص استشارة الطبيب وعدم إهمالها.

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