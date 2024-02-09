اعرف الأسباب المرضية لانسداد الأنف من جانب واحد

انسداد الأنف من جانب واحد أمر شائع يصيب الكثير، ووفقا لتقرير نشره موقع اون ماي هيلث المعنى بالصحة العامة، فإن انسداد الأنف من جانب واحد يتبعه على الدوام بعض الأعراض منها العطس المستمر والافرازات الأنفية الكثيرة.

تابع التقرير أن هناك بعض الأعراض المصاحبة الأخرى لانسداد الأنف من جانب واحد منها بعض التغيرات في حاسة الشم، وبعض المشكلات أثناء النوم منها الاضطرابات والشخير، قد يعاني البعض من حدوث هرش ورغبة في حك العين والأنف فضلا عن بعض التغير في الصوت، والشعور بألم في الرأس والتهابات حادة في الجيوب الأنفية، مع التهاب في الحلق في كثير من الحالات.

وأوضح التقرير أن انسداد الأنف من فتحة واحدة له الكثير من المسببات المرضية، فهناك حالة تسمى انحراف في حاجز الأنف يعاني منها البعض، تتمثل في مشكلة تظهر في الغضروف أو العظام الموجودة في الأنف وتأخذ منحنى غير طبيعي مما يجعلها غير مستقرة أو سليمة، وبالتالي يحدث لها انسداد بين الحين والآخر من جانب واحد.

تعد الإصابة باللحمية أيضا أحد أهم وأبرز الأسباب لانسداد الأنف من فتحة واحدة بل هي السبب الأكثر شيوعا أيضا، خاصة لأولئك الذين يعانون من التهابات في اللحمية متكررة أو تضخما فيها يسبب لهم على الدوام احتقان في الأنف وصعوبات في التنفس، بعض الحالات النادرة جدا تكون لديها زوائد أنفية تسبب هذه المشكلة وتسبب هذا الانسداد.

بعض الحالات تكون طبيعية لا تعاني من سبب مرضي ولكن تنسد أنفها من جانب واحد بين الحين والآخر وذلك لطبيعة تناوب الانسدادات بين فتحة وأخرى خلال اليوم أو كل فترة وأخرى.