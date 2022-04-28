اعرف الفرق مع أوميجا 3.. هذه فوائد أوميجا 6

يعرف الكثير من الأشخاص أهمية أوميجا 3، لكن هذه ليست الدهون الوحيدة التي تستحق أن توجد على المائدة، عندما يتعلق الأمر بالأحماض الدهنية، لا يمكننا نسيان أوميجا 6، التوازن المثالي بين أوميجا 3 وأوميجا 6 يعزز صحة القلب والأوعية الدموية المثلى، والرفاهية الإدراكية، والوظائف الفسيولوجية الحيوية الأخرى، وإليك ما تحتاج إلى معرفته لتحقيق مستويات كافية من هذه الدهون الشهيرة بشكل فعال، وفقا لما نشره موقع ” mindbodygreen”.

ما هي الأحماض الدهنية؟

الأحماض الدهنية عبارة عن مركبات تتكون من سلاسل طويلة من ذرات الكربون مرتبطة بهيدروجين مع حمض الكربوكسيل (COOH) في النهاية، هناك فئات مختلفة من الأحماض الدهنية وطرق مختلفة لتصنيفها.

في بعض الأحيان، في تسلسل جزيئات الهيدروجين والكربون ، يكون جزيء الهيدروجين غائبًا، ويضطر الكربون إلى مضاعفة الرابطة مع الكربون التالي. هذا التمييز في التركيب يؤدي إلى ثلاثة أنواع رئيسية من الدهون: المشبعة ، والأحادية غير المشبعة ، والمتعددة غير المشبعة.

لا تحتوي الأحماض الدهنية المشبعة على روابط كربونية مزدوجة ، وتحتوي الأحماض الأحادية غير المشبعة على واحد ، بينما تحتوي الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة المعروفة أيضًا باسم PUFAs مثل أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية.

الفوائد الرئيسية لأوميجا 3:

تشتهر أحماض أوميجا 3 بصحة القلب ، فإن هذه الدهون تفعل أكثر من مجرد دعم المؤشر الخاص بك ، بل تدعم أيضًا عقلك ومزاجك وعينيك وجهاز المناعة والعظام ، الفوائد التي توفرها أوميجا 3 لقلبك وعقلك مؤثرة بشكل خاص ، مما يضعها على رادار معظم عشاق الصحة والعافية.

الفوائد الرئيسية لأوميجا 6:

أوميجا 6 هي أحماض دهنية أساسية لأغراض مختلفة في جميع أنحاء الجسم، هذه الأحماض الدهنية (حمض اللينوليك بشكل أساسي) تساعد في تعديل مستويات الكوليسترول (بالنسبة إلى الأحماض الدهنية المشبعة) ولها بعض الخصائص المضادة للالتهابات .

المصادر الغذائية للحصول على الأوميجا:

تم العثور على أوميجا 3 في الأسماك الدهنية، يمكن العثور عليها أيضًا في الأعشاب البحرية والمحار والطحالب، في حين أن محتوى أوميجا 3 أعلى في الأسماك الدهنية ، فإن كل هذه المصادر توفر EPA و DHA.

المصادر الأخرى لأوميجا 3 هي المكسرات والبذور مثل بذور الكتان ، والتي توفر ALA. وبالمثل ، توجد أوميجا 6 بشكل شائع في الزيوت النباتية.