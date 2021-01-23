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اكتشاف “الذاكرة المناعية” التي من شأنها مقاومة كورونا

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 7:06 مساءً
كورونا

كورونا

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كشفت دراسة أجراها علماء أمريكيون من جامعة شمال أريزونا ومعهد الأبحاث الجينية، أن جهاز المناعة لدى الأشخاص الذي أصيبوا سابقا بفيروس تاجي يمكنه مقاومة سارس CoV-2 (فيروس كورونا).

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل مجموعة من العلماء الأمريكيين ونُشرت الدراسة على موقع “Cell Reports Medicine”.

واختبر العلماء الجهاز المناعي ومدى استجابته للعديد من فيروسات كورونا: “MERS-CoV” و “SARS-“CoV-1 ، بالإضافة إلى أربعة فيروسات كورونا أخرى غير قاتلة.

وأظهرت النتائج أن SARS-CoV-2 يمكنه إثارة استجابة الأجسام المضادة التي ظهرت بعد الإصابة بفيروس تاجي قبل ظهور الوباء الحالي.

وأوضح الأحصائي في الأمراض المعدية والمشارك في الدراسة، جون ألتين، أن “هذا يعني أنه قد يكون لدينا بالفعل درجة معينة من المناعة الموجودة مسبقا ضد هذا الفيروس”.

وأشار إلى أن الأجسام المضادة يمكن أن ترتبط بعناصر فيروس كورونا الجديد، ويمكن الاستجابة المناعية لها عند الإصابة بسلالات أخرى من الفيروس، وذلك بحسب RT.

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