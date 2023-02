اكتشاف "ثوري" ربما يكون مفتاح علاج ألزهايمر

أعلن باحثون من جامعة كوينزلاند عن اكتشاف المركب النشط في نوع من الفطر يعزز نمو الأعصاب ويعزز الذاكرة.

وقال البروفيسور فريدريك مونييه من معهد الدماغ في كوينزلاند إن الفريق حدد مركبات نشطة جديدة من فطر “عرف الأسد” (Hericium erinaceus)، الذي ينتمي إلى شعبة الدعاميات أو الفطريات الدعامية أو البازيدية .

وقال البروفيسور مونييه: “المستخلصات من فطر عرف الأسد استخدمت في الطب التقليدي في البلدان الآسيوية لقرون، لكننا أردنا أن نحدد علميا تأثيرها المحتمل على خلايا الدماغ. ووجدت الاختبارات قبل السريرية أن فطر عرف الأسد كان له تأثير كبير على نمو خلايا المخ وتحسين الذاكرة”.

وأضاف: “قامت الاختبارات المعملية بقياس التأثيرات التغذوية العصبية للمركبات المعزولة من فطر عرف الأسد على خلايا الدماغ المزروعة، ومن المدهش أننا وجدنا أن المركبات النشطة تعزز إسقاطات الخلايا العصبية، وتمتد وتتصل بالخلايا العصبية الأخرى”.

وتابع: “باستخدام الفحص المجهري فائق الدقة، وجدنا أن مستخلص الفطر ومكوناته النشطة تزيد بشكل كبير من حجم مخاريط النمو، والتي تعد مهمة بشكل خاص لخلايا الدماغ لاستشعار بيئتها وإنشاء روابط جديدة مع الخلايا العصبية الأخرى في الدماغ”.

وقال المؤلف المشارك، الدكتور رامون مارتينيز مارمول من جامعة كوينزلاند، إن هذا الاكتشاف له تطبيقات يمكن أن تعالج الاضطرابات المعرفية التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر وتحمي منها.

وأشار الدكتور مارمول: “كانت فكرتنا هي تحديد المركبات النشطة بيولوجيا من المصادر الطبيعية التي يمكن أن تصل إلى الدماغ وتنظم نمو الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى تحسين تكوين الذاكرة”.

