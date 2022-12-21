اكتشاف سبب محتمل للصداع النصفي

الصداع النصفي من الأمراض التي يعاني منها الكثيرين ، وتستمر نوبات الصداع النصفي من عدة ساعات إلى يومين أو ثلاثة أيام وقد يصاحبها غثيان وضعف وحساسية مفرطة للضوء والأصوات وتنميل في الأطراف

وجد باحثون، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي فائق الدقة (MRI)، أنه عند الإصابة بالصداع النصفي، تتضخم المساحات بين الأوعية الدموية في الدماغ بشكل غير عادي وتمتلئ بالسوائل.

وفقا لتقرير لانسيت العالمي حول المرض والإصابة 1990-2010، يصيب الصداع النصفي المزمن أكثر من 10% من سكان العالم – حوالي مليار شخص. في الوقت نفسه، فإن العمليات التي تولده غير معروفة تمامًا، ولا توجد له أدوية فعالة. ليس من قبيل المصادفة أنهم مازحون أن اكتشاف السبب الجذري لهذا المرض سيمنح جائزة نوبل على الفور.

بمساعدة الرنين المغناطيسي

يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) على نطاق واسع في تصوير الدماغ. ومع ذلك، لا يتم وصفه للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي إلا عند الاشتباه في وجود أمراض أكثر خطورة – الورم أو النزيف أو تمدد الأوعية الدموية أو التهاب الدماغ.

وقالت ناتاليا شيندريايفا، دكتوراه في العلوم الطبية، بجامعة “سيتشينوف” الروسية “يسمح لك التصوير بالرنين المغناطيسي بتصور بنية الدماغ، وتقييم تغيرات الأنسجة، وتحديد ودراسة الأورام بالتفصيل إن وجدت، بالنسبة للصداع النصفي، يتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي لاستبعاد أمراض الأوعية الدموية الحادة الأخرى التي تتميز بالصداع الشديد.”

وتتمتع أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي القياسية ذات المجال المغناطيسي بقوة 1.5 أو ثلاثة تسلا بدقة منخفضة. ربما يعتقد العلماء أن التغييرات المرتبطة بالصداع النصفي لا تظهر عليها ببساطة.

وأكد بيتر سوكوف، طبيب الأعصاب بالعيادة على علاج الآلام بمستشفى “فينوغرادوف” لوكالة “سبوتنيك” “لا نجد أي شيء على وجه التحديد مصاب بالصداع النصفي، لا يختلف دماغ مريض الصداع النصفي عن دماغ الشخص السليم. هناك حاجة إلى مزيد من البحث التفصيلي. كثير من الناس يعانون من الصداع النصفي”.

بدقة فائقة

استخدم علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا التصوير بالرنين المغناطيسي فائق الدقة (7T MRI). تم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية (RSNA).

واتضح أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن، تتضخم المساحات المحيطة بالأوعية الدموية (PVP) حول أوعية الدماغ، والتي تعمل كقنوات للسائل خارج الخلية ونقل المواد المذابة فيه بشكل كبير.

غالبا ما يتم توطينهم في العقد القاعدية – المناطق التي تتصل فيها الألياف العصبية والمادة البيضاء في الدماغ، وكذلك على طول السبيل البصري.

اشتملت الدراسة عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 60 عاما يعانون من الصداع النصفي المزمن، وعشرة آخرين يعانون من الصداع النصفي العرضي وخمسة أشخاص أصحاء.

وأدى التحليل الإحصائي لصور التصوير بالرنين المغناطيسي إلى استنتاج مفاده أن المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم عدد أكبر بكثير من توسع PVPs في المركز شبه البيضاوي، المنطقة المركزية لتوطين المادة البيضاء تحت القشرة الدماغية.

وأوضح كبير الأطباء في عيادة طب الأعصاب التصالحية، البروفيسور رينات غيمرانوف “غالبا ما يتم ملاحظة التوسع في المساحات المحيطة بالأوعية في المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية، لكن آلية هذه العملية لا تزال غير واضحة”.

في السابق، أشارت بعض المنشورات إلى وجود ارتباط بين زيادة في PVP والأمراض الدماغية مثل الخرف ومرض الزهايمر والسكتة الدماغية والتصلب المتعدد. كسبب رئيسي لعلم الأمراض، دعا العلماء انتهاك الحاجز الدموي الدماغي والتهاب الأوعية الصغيرة، وأكد أنه هناك أيضا دليل على أن الخلايا الالتهابية التي تدمر غلاف المايلين في الخلايا العصبية تهاجم أيضًا المساحات المحيطة بالأوعية الدموية.

فشل النظام

يقترح العلماء أن توسع المساحات المحيطة بالأوعية الدموية قد يشير إلى حدوث خلل في الجهاز اللمفاوي للدماغ، والذي يستخدم قنوات حول الأوعية الدموية لإزالة بروتينات النفايات والأيضات من الجهاز العصبي المركزي.

وقال رئيس قسم الأعصاب في المركز الطبي الأوروبي، فيتالي أكيموف، أن “المساحات حول الأوعية الدموية هي جزء من نظام النقل و”تنظيف” السائل بين الخلايا في الدماغ”، موضحا أنه “أثناء نوبة الصداع النصفي، نتيجة لإشارة عصبية مرضية، يتم إطلاق مادة البروتينات والدم الأخرى تدخل المكونات إلى السائل بين الخلايا وتنتفخ الأنسجة حول الأوعية، مما يؤدي إلى تعطيل المساحات بين الخلايا، مما يؤدي إلى توسيعها تدريجيا”.