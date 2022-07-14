اكتشاف "طبي" مثير في حليب الماعز

يعد الحليب من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، لاحتوائه على قيم غذائية عالية، وبروتين ذو جودة عالية، وكالسيوم، وبوتاسيوم وغيرها.

اكتشف خبراء جامعة بيرم الوطنية للبحوث أن بكتيريا Escherichia coli و Bacillus subtilis تقاوم الأحياء الدقيقة السالبة الغرام والايجابية الغرام.

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن خبراء الجامعة اكتشفوا خصائص مضادة للجراثيم لدى بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في حليب الماعز.

وبكتيريا حمض اللاكتك، هي كائنات مجهرية، قادرة بالإضافة إلى إنتاج حمض اللاكتيك، تركيب مواد ذات طبيعة بروتينية -مبيدة للجراثيم، التي مع حمض اللاكتيك تصبح قادرة على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة للأمراض.

وقد تمكن الباحثون من عزل سلالات بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في حليب الماعز Escherichia coli و Bacillus subtilis وقيموا قدرتها على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة للأمراض.

ويقول نيقولاي خودياشيف، رئيس قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية، “أظهرت النتائج، أن لبكتيريا حمض اللاكتيك خصائص مضادة للجراثيم وهي نشطة تقاوم الأحياء الدقيقة السالبة الغرام والايجابية الغرام”.