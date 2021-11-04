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اكتشاف طريقة فعالة لعلاج السرطان

منذ ساعتين
مريضة سرطان

مريضة سرطان

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يشكل مرض السرطان الذي يفتك بالملايين سنويا تحديا كبيرا في التوصل لطرق فعالة لها القدرة في الحد من خطورة هذا المرض الفتاك.

وأعلن علماء الأورام في جامعة نينغبو وجامعة شانشي في الصين، عن أن الطفيلي “Toxoplasma gondii” يساعد في مكافحة مرض السرطان.

وأكد العلماء أن الطفيلي يعيش في الخلايا السرطانية، كما أنه قادر على إنتاج كميات كبيرة من البروتينات لمواجهة انتشار الخلايا السرطانية، بحسب ما ذكر موقع “bmj”.

وخلال التجربة، استخدم العلماء الصينيون سلالة “Toxoplasma gondii”، حيث تم حقنها في الفئران ضمن الخلايا السرطانية.

ولاحظ الخبراء أن الالتهاب يتطور في موقع الحقن، وسجلوا زيادة في فعالية في كمية البروتينات المنتجة، مما أدى إلى زيادة معدل مقاومة الفئران، وتباطؤ نمو الأورام.

ويأمل الأطباء في أن يتمكنوا قريبًا من تطوير علاج مماثل للبشر، ومن المتوقع بهذه الطريقة أنه سيكون من الممكن علاج العديد من الأورام وأهمها سرطان البروستاتا.

في وقت سابق، توصل علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى طريقة تقوي جهاز المناعة ضد تطور السرطان تعتمد على مزيج من العلاج الكيميائي والعلاج المناعي، واتضح أن الخلايا السرطانية التي يتم إزالتها وتلفها ثم إعادة إدخالها إلى الورم يمكن أن تكون بمثابة محفزات لتنشيط جهاز المناعة.

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