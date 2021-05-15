اكتشاف مذهل… الاكتئاب مرتبط بالالتهابات في الجسم

وفقاً للعلماء، قد يكون الالتهاب، وهو العملية الطبيعية للجسم لمكافحة العدوى، سمة رئيسية للاكتئاب.

وقد وجد الباحثون في المملكة المتحدة أنّ أولئك الذين يعانون من الاكتئاب لديهم مستويات أعلى من البروتين في أجسامهم المرتبطة بالالتهاب، مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون منه.

وقال الخبراء أن هذا كان حتى عندما أخذ في الاعتبار عوامل مثل اعتلال الصحة أو السلوكيات غير الصحية أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافوا أن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي ، يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لعلاجات جديدة مستهدفة لاضطرابات الصحة العقلية.

وقالت البروفيسورة كارمين باريانتي، من المعهد الوطني للبحوث الصحية ومركز مودسلي للأبحاث الطبية الحيوية: “لقد أزال تحليلنا الواسع النطاق للبيانات، الخلفية الاجتماعية والاقتصادية واعتلال الصحة والعادات غير الصحية وكذلك الاستعداد الوراثي للخلل المناعي كتفسيرات وحيدة للعلاقة بين الاكتئاب والالتهاب.

“من خلال عملية الإزالة هذه ، نظهر أنه قد تكون هناك عملية بيولوجية أساسية وراء الارتباط بين الاكتئاب وزيادة الالتهاب.

“إذا استطعنا تحديد هذه العملية والكشف عن مزيد من التفاصيل حول دورها في تطور الاكتئاب ، فيمكننا تمهيد الطريق لتجربة علاجات جديدة لهذا الاضطراب الصحي العقلي الواسع الانتشار.”

إنّ الالتهاب هو استجابة بيولوجية، حيث يتمّ استدعاء الجهاز المناعي للعمل لمساعدة الجسم على محاربة الأشياء التي تضر به ، مثل العدوى والإصابات والسموم.

ولكن يمكن أن تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في تنظيم السلوك وتحويل الدماغ إلى “وضعية المرض”.

للدراسة ، نظر العلماء في بيانات 86000 شخصاً من البنك الحيوي البريطاني ، الذي يحتوي على معلومات صحية وجينية لحوالي نصف مليون شخص.

وشملت هذه عينات الدم والبيانات الوراثية وكذلك استبيانات الصحة البدنية والعقلية.

تم تصنيف ما يقرب من ثلث (31 في المائة) المشاركين المدرجين في الدراسة على أنهم يعانون من اضطراب اكتئابي كبير.

أظهر تحليل عينات الدم أن أولئك الذين أصيبوا بالاكتئاب قد ارتفعت لديهم مستويات من جزيء يعرف باسم بروتين سي التفاعلي (CRP) ، وهو علامة للالتهاب.

وجد الفريق أيضاً وجود علاقة بين الخطر الوراثي للاكتئاب والالتهاب لكنه أضاف أن هذا الرابط يأتي في الغالب من عادات الأكل والتدخين.

وتعليقاً على النتائج ، قال ديفيد كورتيس ، الأستاذ الفخري في معهد علم الوراثة في كلية لندن الجامعية ، أنه على الرغم من أن العلاقة بين الاكتئاب واعتلال الصحة البدنية ، بما في ذلك تدابير الالتهاب ، معروفة جيداً ، إلا أنه لم يكن متأكداً مما إذا كان الالتهاب يلعب دوراً رئيسياً في التسبب في الاكتئاب.

وقال: “هناك عدد من الأسباب المحتملة لهذا الارتباط ، على سبيل المثال إنّ أمراض معينة أو حالات سلبية قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب وقد تؤدي أيضاً إلى زيادة الالتهاب ، وهذه الدراسة لا تسمح حقاً باستخلاص استنتاجات مؤكدة بشأن مثل هذه العلاقات.

“أنا أشك في أنّ الالتهاب له دور رئيسي في التسبب في الاكتئاب ولست متأكداً من أن الدراسة الحالية تضيف الكثير لفهمنا للاكتئاب.”

وقال البروفيسور كورتيس أيضاً أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب.

وقال: “بالإضافة إلى عدم وجود تأثير مثبت على الاكتئاب ، فإن هذه الأدوية لها آثار جانبية خطيرة في حين أن مضادات الاكتئاب آمنة وفعالة.

“يعتقد أنّ الأدوية المضادة للالتهابات مسؤولة عن عدة آلاف من الوفيات كل عام في الولايات المتحدة.”