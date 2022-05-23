الأرزّ البني.. منافع صحية تجعله بديلًا ممتازًا للأرزّ العادي

يلجأ العديد من الأشخاص الى الأرز البني بسبب احتوائه على كميات أكثر من الالياف التي تعزّز عملية الهضم، لا سيما الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

وقد يشكّل الأرز البني بديلًا للأرز الأبيض، كونه يحتوي على خصائص مغذّية أفضل بكثير مقارنة بالأرز الأبيض، وهو غني بعدد من المعادن مثل السيلينيوم، الكالسيوم، المنغنيز والمغنيسيوم، والتي قد تكون إما موجودة بكميات ضئيلة أو غير موجودة على الإطلاق في الأرز الأبيض.

بالإضافة إلى أنه يعتبر مصدراً غنياً بالألياف وحمض الفوليك، وكلاهما لا يمتلكه الأرز الأبيض. كما يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل.

المساعدة في خسارة الوزن

يمكن أن يساعد الأرز البني بالفعل في خسارة الوزن، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تمنحكم الشعور بالشبع لفترة أطول. كما تساعد في تنظيم الهرمونات المرتبطة بالتحكّم في الشهية، وبالتالي تقليل مستوى هرمونات الجوع، لذلك يساعدكم الأرز البني على استهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام مما يدعم فقدان الوزن على المدى الطويل.

يعتبر الأرز البني الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فهو يحتوي على سعرات حرارية أقل وكمية أعلى من الألياف، من تلك الموجودة في الأرز الأبيض.

علماً أنه لا يمكن خسارة الوزن إلا من خلال تخفيض عدد السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم. ويحتوي كوب واحد من الأرز البني على 218 سعرة حرارية، أما الأرز الأبيض فيحتوي على 242 سعرة حرارية.

فوائد الأرز البني والسكري

المسبّب الرئيسي لمرض السكري هو استهلاك نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي تتوافر بكثرة في الأرز الأبيض، على العكس بالنسبة للأرز البني منخفض الكربوهيدرات، الذي يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، لذلك يمكن لمريضات السكري الاستفادة من تناول الأرز البني يومياً خاصة أنه يتم هضمه بشكل أبطأ مقارنة بالأرز الأبيض.

محاربة الكوليسترول

وجدت الدراسات أنّ النظام الغذائي الغني بالألياف لديه القدرة على خفض مستويات الكوليسترول الضارّ في الدم، خاصة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL.

قد يكون تناول الأرز البني كل يوم خياراً أفضل من تناول الأرز الأبيض. إن تفوّقه الغذائي يجعله خياراً صحياً ومفيداً، ويمكن أن يساعد أيضاً في خسارة الوزن. ومن المعروف أن الحبوب الكاملة أكثر فائدة للصحة بشكل عام، كما أن وفرة المعادن في الأرز البني يمكن أن تساعدكم في الحفاظ على صحة جسمكم ووظائفه بشكل كامل.

يقلّل الزيت الموجود في الأرز البني من نسبة الكوليسترول في الدم. كما يحتوي على أحماض دهنية تقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من الأمراض

يحتوي الأرز البني على حوالي 40% من الألياف المفيدة للجسم، لذلك فإنَّ تناوله يحمي الجسم من الكثير من الأمراض مثل سرطان القولون وسرطان الثدي. ويساعد في عملية الهضم وتقوية القلب.

والأرز البني غني بعنصر الزنك الذي يقوّي صحة العظام، ويقلّل من التهاب المفاصل. لذلك يمكنكم تناوله مرتين في الأسبوع، وذلك لمنع حدوث التهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المتعلّقة بالعظام.

ويحتوي الأرز البني على الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تساعد في عملية الهضم، وبالتالي يمنع حدوث مشكلة الإمساك.

فوائد صحية منوّعة للأرز البني:

– الأرز البني مرتفع القيمة الغذائية، فكوب واحد منه يغطي نسبة 88% من احتياج الإنسان اليومية للمنغنيز، الذي يساعد في تكوين الأحماض الدهنية المرتبطة بالجهاز العصبي، وإنتاج الكوليسترول.

– تحتوي قشور الأرز البني على معادن مهمة جداً لصحة الإنسان منها الفوسفور، اليود، الكبريت، الصوديوم، الحديد، النحاس، الكالسيوم والبوتاسيوم، المنغنيز والكلور. كما تحتوي على الفيتامينات بي B.

– إن وعاء من الأرز البني يحتوي على 1.2 مللجرام من الزنك. وهذا يساعدكم للحصول على بشرة نضرة وشعر لامع. كما أنه يمنع حدوث مشاكل حب الشباب والطفح الجلدي.

– يحتوي الأرز البني على مواد مضادّة للالتهابات، وتمنع حدوث مشاكل الربو.

– الأرز البني مفيد جداً لصحة الفم؛ لأنه يعمل على منع حدوث مشاكل الأسنان وأمراض اللثّة.