الأزمات القلبية.. 9 نصائح قد تقلل فرص حدوثها!

تعدّ الأزمات القلبية أحد أكبر مسببات الوفاة في العالم، وهي نتيجة تداخل عوامل عدة منها وراثي ومنها متعلق بأسلوب الحياة والنظام الغذائي.

في هذا الشأن، قدمت خبيرة صحة وتغذية بريطانية مجموعة نصائح للوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وركزت الخبيرة البريطانية “هازل والاس” على النصائح المتعلقة بالطعام الصحي وروتين الحياة اليومي، من ممارسة الرياضة والنوم الصحي وتجنب التوتر، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.

تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، وتنجم غالبية النوبات القلبية عن انسداد الشرايين الذي يتراكم على مدار العمر، ما يؤدي في النهاية إلى إعاقة تدفق الدم إلى القلب.

ووفقا للخبراء، فإنه كلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب. وتشمل أعراض النوبات القلبية الشعور بألم في منطقة وسط الصدر وضيقاً في التنفس، بجانب التعرق والغثيان.

وللحفاظ على سلامة القلب وقوته، يجب الالتزام بالنصائح الآتية:

تقليل الدهون المشبعة

نصحت والاس بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الزيتية، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل رقائق البطاطس والبيتزا.

وتحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية أيضاً من الدهون المشبعة، ومن ثم ينبغي تناول كميات قليلة منها قدر الإمكان.

تمارين القوة

تنصح والاس بممارسة تمارين القوة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع حفاظا على صحة القلب وقوة عضلاته. ولفتت خبيرة الصحة البريطانية إلى أن هذه التمارين قد تتمثل في رفع الأوزان أو صعود السلالم أو حمل أكياس التسوق الثقيلة أو القيام ببعض أعمال البستنة ليومين على الأقل في الأسبوع.

تجنب التوتر

يمكن أن يرفع التوتر ضغط الدم مما يعرضك لخطر النوبات القلبية. وقالت والاس إن من أفضل طرق إدارة التوتر هي المشي أو الذهاب إلى الصالات الرياضية أو ممارسة التأمل، أو قيام الشخص بكتابة وتدوين ما يزعجه قبل نومه لتفريغ توتره وقلقه.

نظف أسنانك

تظهر بعض الدراسات أن إصابة الأشخاص بأمراض اللثة تجعلهم عرضة بشكل أكبر للنوبات القلبية. وقالت والاس إن البكتيريا والجراثيم قد تنتقل من الفم إلى أجزاء من الجسم، مثل القلب، عبر مجرى الدم، ومن ثم فإن تنظيف الأسنان بانتظام يقلل من فرص التعرض للأزمات القلبية.

تناول المكسرات

أكدت خبيرة الصحة البريطانية فاعلية المكسرات في خفض الكوليسترول “الضار” الذي يمكن أن يتسبب في تراكم الأحماض الدهنية في الشرايين. ونصحت والاس بتناول 30 غراما من المكسرات يوميا، مشيرة إلى ضرورة اختيار المكسرات غير المملحة أو المحمصة حفاظا على الضغط والوزن.

حمية البحر الأبيض المتوسط

تعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط من أفضل الحميات لصحة القلب، وفقاً لوالاس، نظرا لاحتوائها على الكثير من الفواكه والخضراوات والأطعمة النباتية.

تناول منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على دهون مشبعة، الأمر الذي يدفع البعض للاعتقاد بأنها ضارة بالقلب. لكن الدراسات أظهرت أن منتجات الألبان، رغم محتواها العالي من الدهون المشبعة، فإنها قد تقلل من مخاطر النوبات القلبية، حيث تقلل مستويات الكوليسترول، مما قد يمنع حدوث انسداد الشرايين.

غذاء فول الصويا

أكدت والاس أن فول الصويا لديه القدرة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم بنسبة 3 إلى 4 في المائة، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

النوم الكافي

قلة النوم يمكن أن تزيد من ضغط الدم والالتهابات في الجسم مما يضر القلب، وفقاً لوالاس.

لكن النوم لفترات طويلة أيضاً مرتبط بسلوكيات أخرى غير صحية، حيث يجعل الشخص أكثر كسلا، وأقل عرضة للحركة، الأمر الذي يضر بصحة قلبه.

ونصحت والاس الأشخاص بالنوم لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات في اليوم للوقاية من أمراض القلب.