الأطباء يخطئون في نسب أعراض النوبة القلبية لنوبات التوتر أو القلق لدى النساء أكثر من الرجال

حذرت دراسة من أن النساء اللواتي يعانين من النوبات القلبية أكثر عرضة من الرجال لأعراض ألم الصدر التي يشخصها الأطباء بشكل خاطئ على أنها قلق أو إجهاد.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قام باحثون من إسبانيا بتحليل علاج 41828 مريضاً تم إدخالهم إلى المستشفى بألم في الصدر وقارنوا العلاج الذي تلقوه.

امتلكت النساء تقريباً ضعف احتمال إصابة الرجال بحالة متلازمة الشريان التاجي الحادة، بما في ذلك النوبة القلبية ، التي تم تشخيصها خطأ في البداية.

ووجد الفريق أن الأطباء لم يكونوا الوحيدين الذين أساءوا الحكم على الظروف ، حيث كانت النساء أكثر عرضة من الرجال للانتظار أكثر من 12 ساعة قبل طلب المساعدة.

وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة من عام 2014 أن النساء المصابات بالنوبات القلبية أكثر عرضة للانتظار لفترة أطول لفحصهن في المستشفيات أكثر من الرجال.

وقالت كاتبة الدراسة جيما مارتينيز نادال من عيادة مستشفى برشلونة ، إسبانيا: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى وجود فجوة بين الجنسين في التقييم الأول لألم الصدر ، مع احتمال التقليل من شأن النوبة القلبية لدى النساء”.

“إن الشك المنخفض في حدوث نوبة قلبية يطال كل من النساء أنفسهن والأطباء ، مما يؤدي إلى مخاطر أعلى للتشخيص المتأخر والتشخيص الخاطئ.”

في دراستهم ، درست الدكتورة مارتينيز نادال وزملاؤها تجارب 41,828 مريضاً تم إدخالهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهم يعانون من آلام في الصدر بين عامي 2008 و 2019.

من بين المرضى ، كانت نسبة 42 في المائة من النساء ، وكان متوسط العمر 65 عاماً للنساء و 59 للرجال.

جمع الباحثون معلومات من كلّ شخص، حول عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بما في ذلك ما إذا كانوا يعانون من السمنة المفرطة أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى التشخيص الأولي للطبيب الذي يتعامل مع الحالة.

وأوضحت الدكتورة مارتينيز نادال: “كان لدينا الانطباع الأول للطبيب عما إذا كان لألم الصدر سبب قلبي أو أصل آخر ، مثل القلق أو الشكوى العضلية الهيكلية”.

يتم تسجيل هذه الانطباعات الأولى قبل الفحوصات مثل اختبارات الدم ، ويتم تقديمها بدلاً من ذلك، بناء على التاريخ السريري للمريض والفحص البدني وقياس تخطيط القلب الكهربائي (ECG) لنشاط القلب.

ووجد الباحثون أن النساء أكثر عرضة بشكل كبير للذهاب إلى المستشفى بعد أكثر من 12 ساعة من ظهور ألم في الصدر، وهذا ما حدث لدى 41 في المائة من النساء مقارنة مع 37 في المائة من الرجال.

وقالت الدكتورة مارتينيز ندال: “هذا مقلق لأن ألم الصدر هو العرض الرئيسي لانخفاض تدفق الدم إلى القلب ، أو ما يعرف بـ “نقص التروية” ، لأن الشريان قد ضاق”.

وأضافت: “يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب الذي يحتاج إلى علاج سريع” ، في إشارة إلى الحالة المعروفة أكثر باسم النوبة القلبية.

وجد الفريق أن الأطباء كانوا أكثر عرضة بشكل كبير لعزو ألم الصدر إلى متلازمة الشريان التاجي الحادة، وهو مصطلح شامل لحالة مثل النوبات القلبية التي تنطوي على انخفاض تدفق الدم إلى القلب، إذا كان المريض رجلاً.

على وجه التحديد ، في 93 في المائة من الحالات التي لم يتمكن فيها تخطيط القلب الكهربائي من تقديم تشخيص نهائي ، اشتبه الأطباء في متلازمة الشريان التاجي الحادة لدى 44.5 في المائة من الرجال ولكن فقط لدى 39 في المائة من النساء.

علاوة على ذلك ، تم الحفاظ على هذا الاتجاه بغض النظر عن عدد عوامل خطر النوبات القلبية التي يعاني منها المرضى أو ما إذا كانوا يظهرون عادة آلام في الصدر.

تم تشخيص متلازمة الشريان التاجي الحادة في البداية بطريقة خاطئة لدى 5 في المئة من النساء ، ولكن فقط لدى 8 لدى المئة من الرجال.

‘إنّ عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين يجب أن تغرس شكوكاً أعلى في احتمال نقص التروية لدى المرضى الذين يعانون من آلام الصدر”.

“لكننا لاحظنا أن النساء المصابات بعوامل الخطر ما زلن أقل احتمالاً من الرجال لتصنيفهن على أنهن يعانين من “نقص التروية المحتمل”.

وخلصت الدكتورة مارتينيز نادال إلى أن “النوبة القلبية تعتبر تقليدياً مرضاً ذكورياً ، وقد تم فحصها وتشخيصها ومعالجتها لدى النساء، اللواتي قد يعزن الأعراض إلى التوتر أو القلق”.

“يجب على كل من النساء والرجال الذين يعانون من آلام في الصدر طلب المساعدة الطبية على وجه السرعة.”