الأطعمة التي يجب إضافتها وتجنبها في إفطار مريض السكري

تمثل وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم خاصة لمرضى السكري لكونها الوجبة الأولى في اليوم بعد الصيام لفترة طويلة خلال النوم، وهذا ما يجعل تناول وجبة فطور صحية عاملاً مهما في مراقبة مستويات السكر في الدم، وذلك وفق لأطباء تحدثوا لصحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وذكر الأطباء مجموعة من الأطعمة التي يجب إضافتها، وأخرى تجنبها، في وجبة الإفطار اليومية للتحكم بمستويات السكر في الدم.

الأطعمة التي يجب إضافتها:

حبوب الإفطار الغنية بالألياف والسكر

الحبوب واحدة من أكثر خيارات الإفطار المفضلة على الإطلاق، لكن يجب على مرضى السكري التأكد من تضمين حبوب الإفطار الغنية بالألياف والسكر في نظامهم الغذائي للتحكم بمستويات السكر في الدم، مثل الشوفان.

خبز الحبوب الكاملة

يحتوي خبز الحبوب الكاملة على كمية جيدة من الكربوهيدرات ويحتوي على الألياف، وهي مهمة جدا في إدارة مستويات السكر في الدم.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون الصحية والفيتامينات، وتلك الدهون الصحية غير المشبعة تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

وبالتالي فهو من أفضل الخيارات لوجبة الإفطار بالنسبة للمصاب بمرض السكري.

أطعمة يجب تجنبها

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر والكربوهيدرات البسيطة من قبل الأشخاص الذين يهدفون لإدارة مرض السكري.

وتشمل قائمة الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها جميع المشروبات، التي تتم إضافة كميات من السكر إليها، مثل الشاي والقهوة، والعصير المعبأ، وعصائر الفاكهة، وخبز الدقيق المكرر، والحبوب السكرية، والشوكولاتة والمعجنات، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.