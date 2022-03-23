الأطفال المصابون بمتلازمة داون أكثر عرضة للإصابة بأمراض العين

تصيب متلازمة داون ما يقرب من 30.000 إلى 35.000 طفل كل عام، على الرغم من أن هذه الأرقام مقلقة، إلا أن هناك نقصًا في الاهتمام والوعي ، بالإضافة إلى عدم كفاية المرافق المتاحة لمساعدة المتضررين من هذه الحالة، يتعرض الأطفال المصابون بهذه الإعاقة الوراثية لخطر متزايد للإصابة بعيوب في القلب، وسرطان الدم في مرحلة الطفولة، واختلال وظائف الجهاز المناعي والغدد الصماء ، كما أنهم عرضة لتطوير الرؤية أو المشكلات المتعلقة بالعين.

وفقًا لجمعية متلازمة داون الوطنية حسب موقع ” healthsite”، يعاني ما يقرب من 35-50 % من الأشخاص المصابين بمتلازمة داون من بعض أنواع مشاكل العين أو الرؤية، ولحسن الحظ، يمكن علاج غالبية هذه المشكلات، خاصة عند اكتشافها في المراحل المبكرة، يمكن أيضًا تحسين جودة الحياة من خلال التقييم المناسب وتصحيح مشاكل العين.

حالات العين الشائعة التي تصيب الأطفال المصابين بمتلازمة داون

تنتج متلازمة داون عن ازدواجية جزء أو كل الكروموسوم 21 ، وبالتالي يتم عمل 3 نسخ من الكروموسوم بدلاً من النسختين المعتادتين. تسبب المادة الوراثية الإضافية تغيرات جسدية معينة لدى المصابين بمتلازمة داون.

على الرغم من عدم إصابة كل طفل مصاب بمتلازمة داون بمشكلة في العين ، إلا أن بعض الحالات ممكنة ، بما في ذلك ما يلي:

التهاب الجفن

تسبب هذه الحالة التهاب الجفون مع احمرار في حواف الجفن وتقشر حول الرموش وينتج عن ذلك الشعور بالحرقان أو جفاف العينين.

الحول

حوالي 20 إلى 60 % من المصابين بمتلازمة داون لديهم عيون منحرفة (الحول)، عادة ما يكون الإيزوتروبيا (العيون التي تنجرف للداخل) شائعًا عند الأطفال المصابين بمتلازمة داون ، بينما يحدث الانجراف (العيون التي تنجرف إلى الخارج) بشكل أقل، يمكن علاج الحول بالنظارات أو الترقيع أو جراحة عضلات العين ، حسب الحاجة.

تشوهات القناة الدمعية

من الشائع جدًا أن يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة داون من تشوهات في القنوات الدمعية، على سبيل المثال ، قد يحدث تمزق شديد أو إفرازات من العين ، خاصةً عندما يكون الشخص مصابًا بنزلة برد، تدلك المسافة بين العين والأنف برفق عدة مرات في اليوم يفتح القناة الدمعية ويقلل الإفرازات، وفي بعض الحالات ، إذا استمرت الحالة ، يوصى بإجراء الجراحة.

إعتام عدسة العين

هناك زيادة في حدوث إعتام عدسة العين الخلقي وإعتام عدسة العين المكتسب بين الأطفال المصابين بمتلازمة داون، على الرغم من أن إعتام عدسة العين قد يتطور ببطء، إلا أنه يجب مراقبته بانتظام، إذا كان إعتام عدسة العين بصريًا ، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية مهمة.

أعراض مشاكل العين أو الرؤية عند الأطفال المصابين بمتلازمة داون

يمكن أن يعاني كل من الأطفال والبالغين المصابين بمتلازمة داون من مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بالعين أو الرؤية. فيما يلي بعض الأعراض التي يجب البحث عنها:

نصائح للحفاظ على صحة العين في متلازمة داون

يحتاج الأطفال المصابون بمتلازمة داون إلى اتباع نفس الإرشادات الخاصة بصحة العين مثل أولئك الذين لا يعانون من متلازمة داون. يتضمن ذلك اتباع نظام غذائي غني بالخضار والفواكه، ووقت أقل أو بدون وقت ، والمزيد من الأنشطة في الهواء الطلق وحماية أعينهم من الأشعة فوق البنفسجية من خلال ارتداء النظارات الشمسية المناسبة.

بصرف النظر عما سبق ، من المهم أن يخضع الأطفال المصابون بمتلازمة داون لفحوصات منتظمة للعين. تساعد فحوصات العين في تشخيص مشاكل العين قبل أن تصبح خطيرة. في الأطفال ، يمكن أن تتداخل مشاكل الرؤية أو العين مع التعلم ويمكن أن تسهم أيضًا في تأخر النمو.

توصي الجمعية الأمريكية لطب العيون أو الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بأن يخضع الأطفال المصابون بهذه الحالة الوراثية لفحص العين عند عمر 6 أشهر وكل عام أو عامين بعد ذلك وفقًا لتوصية الطبيب، كما توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بإجراء فحوصات سنوية للأخطاء المقاومة للحرارة حتى سن الخامسة على الأقل.