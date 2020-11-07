الأطفال والبالغون ينتجون أجساماً مضادة مختلفة استجابة لـ SARS-CoV-2

نشر موقع “ميرور” البريطاني مقالا كشف فيه عن دراسة طبية حديثة ترجمها موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه ..

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال والبالغين ينتجون أنواعاً وكميات مختلفة من الأجسام المضادة استجابة لفيروس كورونا.

يقول باحثون من جامعة كولومبيا إن النتائج يمكن أن تفسر سبب ميل الأطفال إلى الإصابة بعدوى أقل حدة من البالغين.

قال الدكتور ماتيو بوروتو ، الذي شارك في الدراسة: “لدى الأطفال ، تكون الدورة المعدية أقصر بكثير وربما لا يتم نشرها كما هو الحال في البالغين.

“قد يقوم الأطفال بإزالة هذا الفيروس بشكل أكثر كفاءة من البالغين وقد لا يحتاجون إلى استجابة مناعية قوية للأجسام المضادة للتخلص منه.”

في الدراسة ، حلل الباحثون 47 طفلاً و 32 بالغاً قد ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.

وكشف التحليل أنه بالمقارنة مع البالغين ، أنتج الأطفال عدداً أقل من الأجسام المضادة ضد بروتين الفيروس ، وكان لديهم نشاط أقل تحييداً.

أوضحت الدكتورة دونا فاربر ، المؤلفة المشاركة في الدراسة: “هناك علاقة بين حجم الاستجابة المناعية وحجم العدوى: كلما كانت العدوى أكثر حدة ، كلما كانت الاستجابة المناعية أكثر قوة ، لأنك تحتاج إلى المزيد من الخلايا المناعية وردود الفعل المناعية لمسح جرعة أعلى من المرض.”

وفي الوقت نفسه ، تبين أيضاً أن الأطفال ينتجون عدداً أقل من الأجسام المضادة ضد بروتين فيروسي مرئي فقط لجهاز المناعة، بعد أن يصيب الفيروس الخلايا البشرية.

قال الدكتور بوروتو: “لأن الأطفال يزيلون الفيروس الطبيعي بسرعة ، ليس لديهم عدوى واسعة الانتشار ولا يحتاجون إلى استجابة قوية للأجسام المضادة.”

تشير النتائج إلى أن الأطفال يجب أن يستجيبوا بشكل جيد للقاح.

وأضاف الدكتور فاربر: “على الرغم من أن الأطفال لا ينتجون أجسام مضادة تحيّد الاستجابة للعدوى الطبيعية بالسارس-CoV-2 ، فإن اللقاحات مصممة لتوليد استجابة مناعية وقائية في حالة عدم وجود عدوى.

“يستجيب الأطفال بشكل جيد للغاية للقاحات ، وأعتقد أنهم سيطورون استجابات جيدة للأجسام المضادة لتحييد لقاح السارس-CoV-2 ، ومن المحتمل أن يكونوا محميين بشكل أفضل من البالغين.

“ومع ذلك ، هناك عدد قليل جداً من دراسات اللقاحات التي تسجل الأطفال حالياً وسنحتاج إلى هذه البيانات لفهم مدى نجاح اللقاحات في الأطفال.”