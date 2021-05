الأظافر.. طريقة جديدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في أواخر شهر ديسمبر عام 2019 ، تم تطوير العديد من الفحوصات لإحتواء تفشي الوباء .

قال العالم البريطاني تيم سبيكتور على صفحته في تويتر أن الأشخاص الذين يشكون فيما إذا كانوا قد مرضوا بكوفيد-19 أو أصيبوا للتو بمرض السارس الموسمي يمكن أن يعرفوا ذلك عن طريق الأظافر، مشيرا إلى أنه إذا ظهرت خطوط على الأظافر، فقد يشير ذلك إلى فيروس كورونا.

أيد العالم استنتاجه بصورة. نشرصورة يد امرأة بعلامات مميزة على الأظافر. تتشكل الخطوط في وقت المرض، ثم تترك أثراً.

وقال: “الأظافر تتعافى من العدوى وتستعيد نموها، تاركة خطاً واضحاً..”.

يشار إلى هذه الظاهرة تسمى في المجتمع العلمي باسم “خطوط بو”. كما أنها من خصائص الأمراض المعدية مثل الحصبة أو النكاف أو الحمى القرمزية.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

— Tim Spector (@timspector) May 3, 2021