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الأعراض الأولى لتشكل الجلطة الدموية

منذ 17 ساعة
فحص دم - أرشيفية

فحص دم

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يمكن أن يحدث تجلط الدم لدى أي شخص من أي عمر وجنس، وقد ينجم عن الجلطة الدموية الصغيرة عواقب وخيمة.

من المهم عدم تفويت اللحظة وملاحظة الأعراض الأولى للمرض في الوقت المناسب، حسب موقع “رامبلر”.

هكذا، يمكن أن يكون ألم الصدر أحد علامات المرض. تعتبر الجلطة التي نشأت في أوعية الشريان الرئوي ظاهرة خطيرة. لذلك، يجب التعامل مع ظهور الأحاسيس غير السارة في الصدر بحذر. يجب إيلاء اهتمام خاص للألم الذي يزداد مع النشاط البدني والتنفس العميق والأكل.

يمكن أيضًا أن تكون الأحاسيس المؤلمة الحادة في الساق والتي لا تختفي في غضون ساعات قليلة هي العلامة الأولى لجلطة دموية. للتخلص من مخاطر المشاكل الصحية المحتملة، يوصى بالاتصال باختصاصي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشير تورم الأطراف الشديد إلى تجلط الدم. كما يشار إلى أن الوذمة المعتادة الناتجة عن زيادة السوائل، تختلف عن الوذمة المصحوبة بالخثار. كما أن لمس المكان المتضرر في هذه الحالة يسبب أحاسيس مؤلمة.

يعد خفقان القلب أيضًا أحد أعراض المرض، حيث تسد الجلطات الدموية الشرايين، مما يمنع وصول الأكسجين إلى الأعضاء. بسبب نقص الأكسجين، يبدأ القلب في الانقباض بشكل أسرع عدة مرات. سرعة ضربات القلب التي تحدث أثناء الراحة ولا تتوقف خلال 15-20 دقيقة أيضا قد تدل على التجلط، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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