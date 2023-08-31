الأمر أخطر مما تظن.. ماذا تفعل قلة النوم بأجسامنا؟

إن النوم المناسب ليلاً يساعدك أكثر من مجرد التزود بمستويات الطاقة ليوم جديد، بل هو ضروري لجسمك بالكامل ليعمل بشكل صحيح.

أثناء نوم حركة العين السريعة، يقوم جسمك بإعادة شحن طاقته بينما يقوم دماغك بمعالجة ذكريات اليوم وتقييم ما يحتاجه الجسم.

إذا كنت لا تحصل على قسط كاف من النوم، فإن عقلك يحفز الجسم على الدخول في وضع التوتر، وهو رد فعل أولي للتوتر الذي يهدف إلى حمايتنا من الخطر.

يؤدي التعرض طويل الأمد للهرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول إلى تخزين الدهون، والقلق، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة أعراض الدورة الشهرية وانقطاع الطمث، وأكثر من ذلك، مما يعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

قم بإعداد يومك بالكامل للحصول على نوم مريح أثناء الليل وشاهد تحسن صحتك!

قد تعتقد أن الأمر سيكون بمثابة “الذهاب إلى السرير والنوم”، ولكن قول ذلك أسهل من فعله. لا يهم التوقيت إذا كنت تتقلب طوال الليل، لذا افعل ما بوسعك لجعل النوم أكثر إنتاجية.

اجعل الأمر عقليًا – حدد نغمة إيجابية أول شيء وشاهد يومك كله يتحسن!

تحرك – بغض النظر عن الوقت، قم بإعطاء الأولوية للتمرين لاستخدام الطاقة المخزنة التي يمكن أن تعرقل النوم لاحقًا.

ضبط نغمة الليل – اجعل غرفة النوم ملاذاً للنوم مع فراش مريح، وهواء جيد التوزيع، والتخلص من الضوضاء والضوء قدر الإمكان. ضع الهاتف في جميع أنحاء الغرفة.

إليك أفضل النصائح لاتباع نظام غذائي جيد:

ابدأ صباحك بشرب المزيد من الماء، واستبدل مشروبك السكري المسائي به، وتحدث مع طبيبك حول الكمية المناسبة لك بالفعل.

ابدأ الصباح بالبروتينات الخالية من الدهون مثل البيض. إذا كنت تريد أن تنغمس، فهذا هو الوقت المناسب.

امنح جسمك يومًا كاملاً لحرق السكريات والدهون لتجنب مقاومة التخلص منها لاحقًا.

يجب أن يكون الغداء هو الوجبة الأكبر – حافظ على الكربوهيدرات المعقدة واللحوم قليلة الدهون.

فكر في تناول وجبتين صغيرتين مقسمتين بين الوجبة الأولى والأخيرة في اليوم بدلاً من وجبة واحدة كبيرة للحفاظ على مستويات السكر متساوية وجعل وقت تناول الطعام أسهل أثناء التنقل.

أنهِ يومك بتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتين العالي. يجب أن تكون وجبتك الأخيرة في اليوم غنية بالبروتين والخضار الخالية من الدهون، مشوية وليست مسلوقة، لزيادة العناصر الغذائية إلى الحد الأقصى!

إذا كنت تقوم بغلي الخضار أو طهيها بالبخار، فاستخدم ما تستطيع في الحساء أو احفظه لتتبيل وجبة للحصول على دفعة إضافية من الفيتامينات والمعادن.

كذلك، يجب أن تكون الحلوى عبارة عن فواكه طازجة، لكن تذكر أن التوت يحتوي على نسبة أعلى من الألياف ونسبة أقل من السكر وهي لذيذة جدًا!