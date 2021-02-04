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الأمم المتحدة تفاجئ محبي اللحوم حول علاقة هذه الأطعمة مع انتشار كورونا!

4 - فبراير - 2021
اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء

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“إن تناول كميات أقل من اللحوم يمكن أن يساعد في تقليل أخطار انتشار الجائحة”، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة. هكذا رأى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يوصل رسالة معينة في إعلانه عن تقرير جديد لمؤسسة «تشاتام هاوس للأبحاث»، ربط فيها بين التقليل من تناول اللحوم والحد من انتشار كورونا.

وذكر فيليب ليمبري، من منظمة «كومباشن إن وورلد فارمينغ»، الذي يدعم مركز الأبحاث، أنه «في الوقت الذي يواصل فيه جزء كبير من العالم محاربة جائحة (كوفيد – 19)، لم يكن من الأكثر وضوحاً من قبل أن رفاهية الناس والحيوانات، البرية وفي المزارع، متشابكة».

وحذروا من أنه إذا استمر تدمير النظم البيئية، فإن الإمدادات الغذائية للسكان ستكون في خطر، وأضافوا أن التحرك نحو مزيد من الأطعمة النباتية ضروري لضمان عدم تسارع فقدان التنوع البيولوجي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب حماية مزيد من الأراضي، ويجب أن تصبح الزراعة أكثر توافقاً مع البيئة. وتم تحويل النظم البيئية الطبيعية بشكل متزايد إلى أراض صالحة للزراعة ومراع في العقود الأخيرة، مما أدى إلى فقدان مَواطن كثيرة للحيوانات.

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