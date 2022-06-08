الأورام الدماغية.. لا تتجاهلوا هذه العلامات!

تعدّ الأورام الدماغية من أكثر الأمور التي تثير مخاوف الشخص، اذ أنها في أغلب الأحيان تكون خبيثة وقاتلة.

في السياق، قال الدكتور “جين بارنيت” طبيب الأعصاب بمستشفى كليفلاند كلينك إن هناك أكثر من 120 نوعًا من أورام الدماغ التي تتنوع أعراضها وعلامات التحذير.

ولفت إلى أن احتمالات الإصابة بورم سرطاني في الدماغ تعتبر منخفضة لدى معظم الناس؛ حيث تقل احتمالات إصابة المرء بورم سرطاني في الدماغ عن واحد في المئة.

وأضاف طبيب الأعصاب أن بعض الأعراض مثل الصداع أو التشوُّش تُخبر المرء في العادة بأن يتناول مزيدًا من السوائل أو ينال قسطًا من الراحة.

وأكد أنه ليس هناك إشارة محددة يمكن أن تدل على حدوث ورم في الدماغ، وأن هناك العديد من العلامات والأعراض المختلفة، التي تصيب المرء وتتباين بحسب مكان الورم إن حدث.

إشارات يجب التنبه لها

لا تتجاوز نسبة الأورام السرطانية ثلث أنواع الأورام الـ 120 التي تصيب الدماغ، وفقًا للدكتور بارنيت، الذي أكّد مع ذلك، أن أورام الدماغ، سواء كانت سرطانية أم لا، يمكن أن تُضعف وظائف الدماغ إذا نمت بما يكفي للضغط على الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة المحيطة بها.

وبوجود العديد من أنواع الأورام، فإن الأمر يتراوح بين عدم الشعور بأية أعراض أبدا والإصابة بأعراض شديدة، وهذا يعتمد على ثلاثة أشياء هي مكان حدوث الورم، والجزء من الجسم، الذي تتحكم فيه المنطقة المصابة من الدماغ، وحجم الورم.

وشدّد الدكتور بارنيت، على أن التغيّرات الحاصلة في صحة الشخص يمكن أن تكون نذيرا يُنبئ بالإصابة بورم في الدماغ.

علامات تحذيرية

يوصي خبير الأعصاب برؤية الطبيب إذا عانى الشخص واحدة أو أكثر من العلامات التالية:

النوبات العصبية

يمكن للورم أن يستثير الخلايا العصبية في الدماغ بشدة، ما يؤدي إلى حدوث نوبات عصبية.

التغيّرات في الحالة العقلية

ربما يعاني المرء تشوّشا إدراكيا، فيمرّ بحالات ضعف ذهني لا يستطيع معها تفسير فاتورة مطعم مثلا. كما أن القدرات العقلية تتفاوت بين شخص وآخر، فإن التغيرات، التي تطرأ عليها تكون متفاوتة كذلك.

تغيّرات في الشخصية أو السلوك

أورام الفصّ الجبهي تحديدا يمكن أن تتسبب في جعل الأشخاص المبتهجين يصابون بتبلّد المشاعر، أو تجعل بعض الأشخاص الهادئين في العادة أكثر ثرثرة وميلا إلى الحديث. كما يمكن أن تتسبب أيضا في فقدان التثبيط والكبت.

فقدان التوازن

قد تؤدي أورام جذع الدماغ إلى فقدان التوازن أو حدوث حركات خرقاء.

مشاكل بصرية

حدوث ورم في منطقة الدماغ المتحكّمة في البصر قد يؤثر في الرؤية، فتصبح غير واضحة أو مزدوجة، وقد يؤدي هذا الورم إلى فقدان البصر.

ضعف الأطراف

قد يكون فقدان القوة أو حدوث ضعف في الذراع أو الساق من أعراض الإصابة بورم في الدماغ.

الصداع

معظم حالات الصداع ليست ناجمة عن ورم في الدماغ، لكن الصداع الناجم عن ورم في الدماغ قد يستمر لأكثر من بضعة أيام، ويكون مصحوبًا بالغثيان أو القيء أو قد يحدث في الصباح الباكر.