الإجابة ليست بسهلة... ما هي أقوى عضلة في جسم الإنسان؟

تُعتبر العضلة نسيج ليفي يتميز بقابلية الانقباض والانبساط، ويؤمِّن حركة الكائن، وتتكون العضلة الهيكلية من حزم عضلية وكل حزمة تتكون من ألياف عضلية.

في هذا المجال، إن كنت تتساءل عن أقوى عضلة في جسم الإنسان، فيؤسفنا أن نخبرك أن الإجابة ليست بتلك السهولة، لسبب بسيط، وهو أن هناك طرقاً مختلفة لقياس القوة، مثل القوة المطلقة، والقوة الديناميكية، وقوة التحمُّل وقوة المرونة.

أولاً، ما هي أنواع العضلات؟ وكيف تختلف عن بعضها؟

وفقاً للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، هناك ثلاثة أنواع من العضلات في جسم الإنسان: عضلات القلب، والعضلات الملساء والهيكلية.

تشكل عضلة القلب جدار القلب، وهي مسؤولة عن الانقباض القوي له. أما العضلات الملساء، فهي عبارة عن جدران الأمعاء والرحم والأوعية الدموية والعضلات الداخلية للعين.

وترتبط العضلات الهيكلية بالعظام، وفي بعض المناطق بالجلد، مثل عضلات الوجه. ويساعد تقلص عضلات الهيكل العظمي على تحريك الأطراف وأجزاء الجسم الأخرى.

يذكر موقع Healthline، أن هناك أكثر من 600 عضلة في جسم الإنسان. وعلى الرغم من أن معظم الناس لديهم نفس المجموعة العامة من العضلات، فإن هناك بعض التباين من شخص إلى آخر.

بشكل عام، لا يتم تضمين العضلات الملساء في هذه المجموعة، لأن معظم هذه العضلات هي في المستوى الخلوي، وعددها بالمليارات. وبالنسبة لعضلة القلب، هناك واحدة منها فقط في الجسم.

أقوى عضلة في جسم الإنسان تختلف وفقاً لوظيفتها ونوعها

فيما يلي تصنيف العضلات التي تم اعتبارها الأقوى، بناءً على معايير القوة التي ذكرناها في الأعلى، من حيث المرونة والتحمُّل والديناميكية والقوة القصوى:

عضلات العين الخارجية

رغم صغر حجمها، فإن عضلات العين تتحرك باستمرار لإعادة ضبط مواضع العين. وعندما يكون الرأس في حالة حركة، تقوم العضلات الخارجية بضبط موضع العين باستمرار؛ للحفاظ على نقطة نظر ثابتة. كما أن عضلات العين الخارجية عرضة للإرهاق تماماً مثل باقي الجسم. فبعد ساعة من قراءة كتاب، تقوم العين بما يقرب من 10000 حركة منسقة.

عضلة الأرداف

عضلة الألوية، أو الأرداف، هي أكبر عضلة في جسم الإنسان. إنها كبيرة وقوية؛ لأنها تقوم بمهمة الحفاظ على جذع الجسم في وضع منتصب. كما أنها العضلة الرئيسية المضادة للجاذبية، التي تساعدنا في صعود السلالم، وتسمح لنا بالقفز إلى أعلى، والركض بشكل أسرع، كما يشير موقع Live Science.

عضلة القلب

أكثر عضلة تعمل بجد هي عضلة القلب، إذ يضخ القلب 71 غراماً من الدم مع كل نبضة. أي إنه يضخ يومياً ما لا يقل عن 2500 غالون (9450 لتراً) من الدم.

كما يمتلك القلب القدرة على الخفقان أكثر من 3 مليارات مرة في حياة الإنسان.

عضلة الفك الماضغة

أقوى عضلة على أساس قدرتها على الضغط هي العضلة الماضغة، أو عضلة الفك.

عند عمل جميع عضلات الفك معاً، يمكنها إغلاق الأسنان بقوة تصل إلى (25 كغم) على القواطع أو (90.7 كغم) على الأضراس. وتعتبر أقوى عند الرجال منها عند النساء.

عضلات الرحم

يقع الرحم في منطقة الحوض السفلي عند النساء. وتعتبر عضلاته قوية؛ لأنها تنقبض بشدة لدفع الطفل عبر قناة الولادة بمساعدة الغدة النخامية التي تفرز هرمون الأوكسيتوسين، الذي يحفز الانقباضات.

ولكن نظراً لأن هذه العضلات لا تُستخدم غالباً، وتعتمد بشكل كبير على تفاعل العوامل الهرمونية والكيميائية الحيوية، فإن البعض يستبعد الرحم باعتبارها أقوى عضلة.

عضلة النعل

بالنسبة للعضلة التي يمكنها بذل أكبر قدر من القوة، فهي عضلة الساق. من دون هذه العضلات، لن نكون قادرين على الوقوف أو المشي أو الجري. وتعتبر هذه العضلة قوية جداً جنباً إلى جنب مع عضلات الربلة، لأنها تسحب قوة الجاذبية لإبقاء الجسم في وضع مستقيم.

عضلة اللسان

هذه العضلة تعمل دائماً مثل القلب، عند المضغ والشرب والبلع والتكلم. كما يرتبط اللسان باللوزتين اللتين ترشحان الجراثيم. حتى عندما ينام الشخص، فإن اللسان يدفع باستمرار اللعاب إلى أسفل الحلق.