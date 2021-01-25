الإصابة بكورونا ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الإصابة بكورونا تزيد من مخاطر الإصابة بعدة أمراض

شددت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية إلى أن الإصابة بفيروس كوفيد 19، المستجد ترفع خطر الإصابة بسكتة دماغية وكذلك خطر الموت بسببها.

وبصفة خاصة يتعين على الأشخاص، الذين أصيبوا بسكتة دماغية من قبل، أن يحموا أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا؛ نظرا لأنهم يندرجون ضمن الفئة، التي يتخذ فيروس كورونا مسارا شديدا لديها.

ومن ناحية أخرى ، أكدت الجمعية الألمانية على ضرورة استدعاء الإسعاف في حال الاشتباه في الإصابة بسكتة دماغية.

وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بسكتة دماغية تتمثل في تدلي زاوية الفم عند الابتسام واضطرابات الكلام واضطرابات الرؤية والدوار والصداع الشديد ومظاهر الشلل.

ويسهم التدخل الطبي السريع في زيادة فرص النجاة والبقاء على قيد الحياة والحد من مخاطر الأضرار المستديمة المترتبة على السكتة الدماغية.

وتحدث السكتة الدماغية عندما ينسد أو يتمزق أحد الشرايين في الدماغ، مما يؤدي إلى تموت مساحة من أنسجة الدِّمَاغ بسبب فقدان ترويتها الدموية (احتشاء الدماغ)، ويسبب أعراضًا مفاجئة.

وتعتبر السكتة الدماغية هي أحد المسببات الثلاثة الأساسية للوفاة في العالم الغربي، وهي المسبب الأساسي للإعاقة الناجمة عن مرض. غالبية السكتات الدماغية تنجم عن اضطراب في تزويد الدم لمنطقة معينة في الدماغ.