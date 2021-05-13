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الإمارات… استخدام لقاح “فايزر” لتطعيم الفئة العمرية من 12 لـ15 عاماً

13 - مايو - 2021
التطعيم في الإمارات ضد كورونا

التطعيم في الإمارات ضد كورونا

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أجازت الإمارات استخدام لقاح “فايزر – بيونتيك” للوقاية من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ للفئة العمرية 12-15 سنة.

يشار إلى أن وزارة الصحة العامة القطرية أعلنت أمس عن عزمها توفير التطعيم للفئة العمرية بين 12 – 15 عاماً في قطر بلقاح كورونا (كوفيد – 19) الذي تنتجه شركة فايزر – بيونتيك، كما أعلنت الوزارة عن عزمها البدء في إتاحة التطعيم للأشخاص فوق عمر 30 عاماً بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر.

ويأتي الإعلان عن منح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 15 عاماً فرصة الحصول على لقاح فايزر – بيونتيك بعد وقت قصير من نشر شركة فايزر لنتائج دراسة أجرتها تثبت أن اللقاح المذكور آمن وفعال إلى حد كبير في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا (كوفيد – 19) للفئة العمرية 12 – 15 عاماً، وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 15 عاماً في الولايات المتحدة الأميريكية بلقاح فايزر – بيونتيك.

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