الاحمرار الكبير لوجنتي طفلك قد يدل على مرض فيروسي

قد يعودُ أطفالنا يوماً ما من المدرسة وخدودهم تبدو كأنّها مصفوعة، ولكن عند إجابة الطفل بعدم صفع أحد له، يكون سؤالنا ماذا أصاب الطفل؟!

إنه مـرض الخـد المصفـوع وهو مرض فيروسي يدعى بـالأحمرية الإنتانية [Erythema Infectiosum].

تظهر الأعراض عادة بعد (4 – 14) يوماً من التعرض إلى الفيروس، وغالباً ما يطوِّر الفيروس بعد بدء ظهوره بعدة أيام طفحاً جلديّاً أحمر اللون على الوجنتين.

أهم طرق انتقاله:

القطيرات التنفسيّة والتماس المباشر مع الأطفال المصابين.

التشخيص:

سريرياً في أغلب الحالات، إذ يكون المرض محدداً لذاته، ولا يحتاج سوى الراحة وبعض الأدوية للحد من الأعراض.

مع التنويه إلى أنّ الأطفال المصابين بالخباثات يحتاجون متابعة خاصّة.

وللوقاية من الإصابة من الخـد المصفـوع كل ما علينا فعله هو أن نجنِّب أطفالنا الأماكن المزدحمة ونغسل أيديهم باستمرار.

فالأمراض الفيروسية هي الأمراض التي تنتج عن الإصابة بأحد أنواع الفيروسات، والفيروسات هي كائنات حية دقيقة مكونة من أحد أنواع المواد الوراثية، فقد تكون مكونة من العامل النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) أو الحمض النووي الريبوزي (RNA)، وهذه المادة الوراثية المُكونة للفيروس تكون مُغلفة بطبقة من البروتين.

عندما تخترق الفيروسات جسم الإنسان تبدأ نشاطها، إذ أنها تستخدم مكونات الخلايا المُغزوة في عملية تكاثرها مما يُسبب تلف الخلايا أو تدميرها بشكل كامل.

الأمراض الفيروسية شكلت أهمية كبيرة عبر العصور فانتشار بعض أنواعها يؤدي إلى تغير كامل في مسار الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأبرز الأمثلة على ذلك:

مرض الجدري الذي قتل أكثر من 300 مليون شخص.

مرض كورونا المستجد الذي غير مسار حياة كافة الدول.

والجدير بالذكر أن الأمراض الفيروسية قد تكون معدية وقد لا تكون معدية، وذلك وفقًا لنوع الفيروس.