الاستيقاظ باكرًا مشكلة مزعجة.. إليكم أسبابها وطرق معالجتها!

إن كنت تجد نفسك تستيقظ في ساعات الصباح الباكر، اي قبل ساعتين أو ثلاث من رنين منبه هاتقك، فأنت لست وحدك.

اذ إنّ الاستيقتظ باكرًا هو مشكلة شائعة بين الناس في مراحل مختلفة من الحياة.

كما أن هذا الشكل من مشاكل النوم مزعج ويمكنه أن يسبب الإرهاق.

غير أن هناك خيارات علاج متاحة، وتغييرات في أسلوب الحياة يمكنها ان تساعدك في الحصول على نوم هنيء من جديد.

هناك عدد من العوامل التي تقف خلف استيقاظك في وقت أبكر مما تريد، نستعرضها في السطور التالية:

تغييرات مرتبطة بالتقدم في العمر

مع التقدم في السن، تسبب التغييرات في ايقاع الساعة البيولوجية حاجة الى النوم ساعات أقل خلال الليل. وهذا يمكنه ان يؤدي الى تقطع في عملية النوم والاستيقاظ في ساعات الصباح الأولى، قبل ان تكون مستعدًا للبدء بيومك.

وقد تؤدي التغييرات الهورمونية نتيجة انقطاع الطمث عند النساء الى تقطع في عملية النوم، الأمر الذي قد يواجهه الرجال أيضا نتيجة مشاكل في التبول ناتجة عن تغييرات في البروستاتا مرتبطة بالعمر.

القلق

ان القلق بجميع أشكاله قد يؤدي الى انقطاع في النوم. والشعور بالقلق بسبب حدث او حالة معينة يؤدي الي النوم ساعات أقل.

كما ان اضطرابات القلق مرتبطة ارتباطًا موثقًا بمشكلة الأرق بجميع أنواعها.

وليس بالضرورة أن يكون لديك اضطراب قلق حتى تختبر مشاكل لها علاقة بالنوم ليلًا. اذ ان بعض المسائل الظرفية يمكن ان تحفز الشعور بالقلق والحرمان من النوم مثل:

-توتر مرتبط بالعمل

-مشاكل عائلية

-طلاق

-خسارة عمل

-موت أحد الأقارب أو الأصدقاء

وان الاستيقاظ بضع ساعات قبل ان يرن منبهك قد يخلق الكثير من القلق الذي يمنعك من العودة الى النوم.

الأرق

الأرق هو اضطراب في النوم يتصف بعدم القدرة على النوم، والبقاء مستيقظا. والناس الذين يعانون من هذا الاضطراب يمكنهم أن يواجهوا عوارض قصيرة او طويلة المدى.

والارق الموقت هو ظرفي في العادة، وقد يتراوح بين ايام وأسابيع.

وتتضمن بعض عوامل خطر الاصابة بالأرق ما يلي:

-مستويات قلق مرتفعة

-مسائل صحية

-قلق، اكتئاب

-أدوية معينة

-مردود مالي قليل

كيف يمكن معالجة الاستيقاظ باكرًا؟

هناك العديد من الطرائق التي يمكن من خلالها معالجة الاستيقاظ باكرا، اعتمادًا على السبب. وينصح بالذهاب الى الطبيب للسيطرة على الاضطرابات العاطفية مثل القلق والاكتئاب والأرق.

وأحيانا، يمكن تصحيح مشاكل النوم والسيطرة عليها من خلال بعض التغييرات على اسلوب حياتنا وعاداتنا، مثل:

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-تجنب الكافيين وغيرها من المنبهات.

-حجب الأنوار في غرفة النوم، وإبقاؤها هادئة ومظلمة.

-تعديل درجة حرارة الغرفة.

-تجنب القيلولة الطويلة بعد الظهر.

-تناول وجبة العشاء في وقت باكر.