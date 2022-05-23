الالتهابات مصدر العديد من الأمراض.. ما هي أهم الأطعمة لتخفيف مستوياتها؟

يمكن للالتهابات أن تكون جيدة وسيئة على السواء. فمن جهة، تساعد الالتهابات الجسم على الدفاع عن نفسه من الاصابات والعدوى. ومن جهة أخرى، يمكن للالتهابات المزمنة أن تؤدي الى الاصابة بأمراض عدة.

التوتر، مستويات قليلة من الحركة وبعض الأطعمة يمكن ان تزيد خطر الاصابة بالالتهابات.

غير أن دراسات عدة وجدت ان أنواعًا معينة من الأطعمة يمكنها أن تساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة. ومن أهم هذه الاطعمة:

التوت

هناك انواع مختلفة من التوت، وهي فواكه صغيرة مخزّنة بالالياف والفيتامينات والمعادن.

ويحتوي التوت على مواد مضادة للأكسدة تسمى “أنثوسيانين”، وتمتلك هذه المركّبات خصائص مضادة للالتهاب تقلل مخاطر الاصابة بالأمراض.

وأظهرت دراسة أن البالغين الذين لديهم زيادة في الوزن والذين تناولوا الفراولة،لديهم مستويات اقل من علامات معينة من الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب من اولئك الذين لم يتناولوا الفراولة.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا رائعا للبروتين والاحماض الدهنية اوميغا ٣ وحمض (DHA) و (EPA).

وتساعد هذه الاحماض على تخفيف الالتهابات التي قد تؤدي الى امراض القلب، والسكري وأمراض الكلى.

ويفكك الجسم هذه الأحماض الى مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات تسمى “ريزولفين” و “بروتيكتين”.

وأظهرت دراسات انّ الأشخاص الذين يتناولون السلمون او مكملات EPA وDHA،اختبروا انخفاضًا في مؤشرات الالتهاب.

البروكولي

يعتبر البروكولي من اهم الخضروات المغذية. وينتمي الى فصيلة الخضروات الصليبية التي تضم القرنبيط والكرنب والفجل وغيرها.

ووجد الباحثون انّ تناول الكثير من الخضروات الصليبية يرتبط بانخفاض خطر الاصابة بأمراض القلب والسرطان.

وقد يعود ذلك الى الخصائص المضادة للالتهاب التي تمتلكها.

والبروكولي غنيى بالسولفورافان، وهو مضاد للأكسدة يخفف الالتهابات.

الأفوكادو

تحتوي فاكهة الأفوكادو على كميات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والالياف والدهون الصحية.

كما تحتوي على مركبات الكاروتينويد والتوكوفيرول المرتبطة بتخفيف مخاطر السرطان.

وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون ان الاشخاص الذين تناولوا الافوكادو مدة ١٢ أسبوعًا سجلوا انخفاضًا في مؤشرات الالتهاب.

الشاي الأخضر

لا بد انكم سمعتم أنّ الشاي الأخضر هو واحد من أفضل المشرويات التي يمكن ان تحتسوها.

وجدت الأبحاث أن تناول الشاي الأخضر مرتبط بانخفاض خطر الاصابة بأمراض القلب،والسرطان، والالزهايمر، والسمنة، وحالات صحية أخرى.

وتعود معظم فوائد هذا المشروب الساخن الى كونه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. لا سيما مادة يشار اليها بـ (EGCG)، التي تمنع الالتهاب من خلال تخفيف انتاج المواد المسببة للالتهابات، والضارة بالأحماض الدهنية داخل الخلايا.