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الانزلاق الغضروفي.. أعراضه وطرق الوقاية منه

منذ 21 ساعة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 11:19 صباحًا
الانزلاق الغضروفي - تعبيرية

الانزلاق الغضروفي - تعبيرية

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أعلنت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام أن الانزلاق الغضروفي يعني خروج الغضاريف (عبارة عن وسائد مطاطية) من مواضعها في فقرات العمود الفقري، مما يؤدي إلى حدوث احتكاك بين الفقرات.

كما أوضحت الجمعية أن أسباب الانزلاق الغضروفي تتمثل في السِمنة ورفع أغراض ثقيلة بشكل خاطئ والجلوس المستمر وقلة الحركة، بالإضافة إلى التقدم في العمر.

وأعراض الانزلاق الغضروفي تختلف بحسب موضع الانزلاق؛ فعلى سبيل المثال تشمل أعراض الانزلاق الغضروفي العنقي تيبّس عضلات الرقبة وصعوبة تحريكها بسبب الألم.

بينما تشمل أعراض الانزلاق الغضروفي القطني ألماً شديداً أسفل الظهر، وقد يمتد الألم إلى قاعدة المؤخرة والساقين، بالإضافة إلى الشعور بالخدر في الأطراف السفلية.

أمّا الانزلاق الغضروفي الصدري فتشمل أعراضه ألماً في القفص الصدري والضلوع، كما قد تتأثر العضلات، التي تساعد على التنفس، ومن ثم يعاني المريض من ضيق في التنفس.

وتختلف طرائق علاج الانزلاق الغضروفي بحسب حالة المرض، فيلجأ البعض الى الأدوية مثل مسكنات الألم والأدوية، التي تساعد على إرخاء العضلات، أما الحالات الشديدة مثل مظاهر الشلل والعجز العصبي فتستلزم الخضوع للجراحة.

وللوقاية من الانزلاق الغضروفي ينبغي العمل على إنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتجنب حمل الأغراض الثقيلة والجلوس بشكل صحيح ولمدة قصيرة.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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