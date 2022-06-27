الاهتمام بالقدمين.. خطوة تساعدك على الحركة

يجب أن تصبح الرعاية بالقدم جزءاً من جميع البرامج الصحية التي يخضع لها الناس. تقضي الخطوة الأولى بالاعتياد على تنظيف القدم بالشكل المناسب. في ما يلي بعض الخطوات المفيدة:

حافظ على نظافة قدميك: تُخفّض هذه الخطوة مخاطر الجراثيم الضارة وقد تحميك من التهابات فطرية مثل سعفة القدم. اغسل قدميك يومياً وجفّفهما جيداً، لا سيما بين الأصابع. تصبح بشرة القدم أقل سماكة وأكثر جفافاً مع التقدم في السن، لذا ادهن كمية معتدلة من الكريم المرطّب في هذه المنطقة بعد غسلها. لكن لا تضع أي مادة رطبة بين الأصابع لأن الرطوبة هناك تُسهّل نمو الفطريات.

احرص على تقليم أظافرك: يجب أن تقصّ أظافر قدمَيك بطريقة مستقيمة ولا تترك أي زاوية مائلة على الأطراف لأنها قد تجعل الظفر ينغرز في اللحم. استعمل مقصّاً أكبر من الذي تستخدمه لأظافر يديك.

عالج المسامير: قد تتشقق المسامير العميقة وتنزف، ما يُسبب الألم ويزيد مخاطر الالتهاب. استعمل حجر الخفاف أو مَبرد القدم لإزالة المسامير بنعومة، ثم ادهن المنطقة بكريم مُرطّب.

ابحث عن أي مؤشرات تحذيرية: راقب قدمك بانتظام، بما في ذلك الجزء العلوي، والنعل، والمنطقة الواقعة تحت الأظافر، والمساحة الفاصلة بين الأصابع. ابحث عن أي تغيرات أو نتوءات أو بقع. إذا تورّمت قدمك أو تغيّر لونها، قد تنذر هذه الأعراض بسوء الدورة الدموية أو تشير إلى عظم مكسور، ويجب أن تتلقى رعاية طبية سريعة في هذه الحالة. وإذا كنت مصاباً بمرض السكري أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أبلغ طبيبك عند ظهور أي بقع حمراء، أو كدمات، أو مسامير. كذلك، قد يشير تغيّر وضع الشامات أو البقع أو النمش في آخر شهر إلى سرطان الجلد ويجب أن يتحقق الطبيب من وضعك.

تمارين مفيدة

تحتاج القدم إلى تدريب متكرر، على غرار جميع أعضاء الجسم الأخرى. تسمح تمارين التمطط المنتظمة بزيادة مرونة القدم والكاحل وتقوية عضلات القدم لتحسين التوازن وتخفيف مخاطر الإصابات، مثل التواء الكاحل. جرّب التمارين التالية:

تمطيط أسفل القدم: قف وأغلق قدميك. عد خطوة إلى الوراء بساقك اليسرى ثم ارفع الكعب واضغط أصابعك على الأرض. يُفترض أن تشعر بتمطّط خفيف في عضلات أسفل القدم. حافظ على هذه الوضعية بين 20 و30 ثانية، ثم كرر الحركة نفسها بالقدم اليمنى.

تمطيط أعلى القدم: قف وأغلق قدميك. شغّل كل قدم وحدها: ارفع كعبك واثنِ أصابعك واضغط أطرافها على الأرض. يُفترض أن تشعر بتمطط خفيف في عضلات أعلى القدم والجهة الأمامية من الكاحل. حافظ على هذه الوضعية بين 20 و30 ثانية، ثم كرر الحركة نفسها بالقدم الأخرى.

تمطيط ربلة الساق: قد ينجم ألم القدم عن تشنّج ربلة الساق. قف باستقامة وضع إحدى القدمين أمام القدم الأخرى مباشرةً. أبقِ الكعب الخلفي على الأرض وحافظ على استقامة الجهة الخلفية من الركبة، ثم انحنِ إلى الأمام ببطء إلى أن تشعر بتمطط الربلة في الجهة الخلفية من الساق. تمسّك بظهر مقعد عند الحاجة للحفاظ على توازنك. حافظ على هذه الوضعية طوال 10 ثوانٍ، ثم بدّل القدم وكرر تمرين التمطط عبر تشغيل ربلة الساق الأخرى. كرر الحركة نفسها بين ثلاث وخمس مرات.

اختر الحذاء المناسب

لتجنب مشاكل القدم الشائعة، مثل التقرحات وألم الكعب، حاول أن تختار حذاءً عالي الجودة يمكن انتعاله خلال التمارين الرياضية والنشاطات اليومية.

اقصد متجراً رياضياً متخصصاً لأنه يشمل مجموعة متنوعة من أساليب الأحذية وتركيباتها. في ما يلي بعض التعليمات حول اختيــار الحذاء المناسب:

افحص قوس القدم وطريقة المشية لتقييم درجة التفاف القدم (أي ميلها إلى التحرك نحو الداخل أو الخارج أو الحفاظ على وضعية حيادية). يمكن إيجاد هذه الخدمة في بعض المتاجر الرياضية. يسمح هذا الفحص أيضاً بتحديد علو قوس القدم (منخفض، متوسط، مرتفع)، ما يُسهّل اختيار الحذاء المناسب.

يجب أن يكون الحذاء الرياضي أكبر من حذائك العادي بنصف مرة كي يتكيف مع التورم العابر خلال النشاطات الجسدية.

اجلب معك أجهزة تقويم العظام أو أي دعامة أخرى تستعملها في العادة. لا تناسب هذه القطع جميع ماركات الأحذية، لذا قد تضطر لاختيار مقاس أكبر بنصف مرة.

تكبر القدم طبيعياً مع التقدم في السن، لذا احرص على أن يكون الحذاء الجديد عريضاً بما يكفي: انزع نعل الحذاء قبل أن تدوس عليه. إذا تجاوزت قدمك حدود الأطراف، يعني ذلك أن الحذاء ضيّق.

يجب أن تشمل منطقة الأصابع فسحة مريحة، ما يعني أن يفصل نصف إنش بين طرف الحذاء وأصابع القدم.

تجوّل بالحذاء لبضع دقائق. يُفترض أن يكون مريحاً منذ انتعاله بدل انتظار فترة للاعتياد عليه.

القدم هي أساس أسلوب الحياة الناشط، لكن لا يعتني بها معظم الناس بالشكل المناسب. يقول الدكتور كيفن رايمر، طبيب أرجل في مركز “بيث ديكونيس” الطبي التابع لجامعة “هارفارد”: “مع التقدم في السن، تصبح صحة القدم أساسية لمتابعة التحرك والحفاظ على السلامة الشخصية. يجب أن تمنحها إذاً الرعاية اللازمة لتجنب المشاكل وتخفيف الألم وتفادي الإصابات”.