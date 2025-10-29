"البابل تي": مشروب شهير يحمل مخاطر صحية كبيرة

تحوّل مشروب “البابل تي” أو “شاي الفقاعات” إلى ظاهرة شبابية عالمية بفضل فقاعاته المطاطية وألوانه الزاهية ونكهاته المتعددة، ليصبح مشهداً مألوفاً في المقاهي والشوارع، خصوصاً بين المراهقين.

لكن دراسة حديثة حذّرت من مخاطر صحية جدية مرتبطة بالمشروب، بدءاً من التلوث بالمعادن الثقيلة. فقد كشف تحقيق لمجلة “كونسيومر ريبورتس” الأميركية عن مستويات مرتفعة من الرصاص في بعض منتجات “البابل تي”، نتيجة امتصاص نبات الكسافا المستخدم في كرات التابيوكا للمعادن الثقيلة من التربة، ما قد يؤدي إلى تراكم هذه المعادن في الجسم على المدى الطويل.

كما يمكن للإفراط في تناول المشروبات النشوية أن يبطئ عملية الهضم، ويسبب مشاكل في المعدة، مثل الغثيان والتقيؤ وآلام حادة، وحتى انسداد هضمي كامل في حالات نادرة. وسُجلت حالة في تايوان عام 2023 استلزمت إزالة أكثر من 300 حصوة كلوية من شابة شربت “البابل تي” يومياً بدلاً من الماء. ويزيد محتوى المشروب من الأوكسالات والفوسفات من خطر تكوّن الحصى.

وتشكل كرات التابيوكا نفسها خطراً مباشراً على الأطفال والبالغين، إذ سُجلت حالات اختناق، منها وفاة فتاة تبلغ 19 عاماً في سنغافورة أثناء شربها المشروب.

من جهة أخرى، يحتوي كوب واحد من “البابل تي” على 20 إلى 50 غراماً من السكر، أي أكثر من عبوة “كوكاكولا”، مما يرفع مخاطر تسوس الأسنان والسمنة والسكري لدى الأطفال والمراهقين، كما قد يساهم الإفراط في تناوله بتراكم الدهون في الكبد وظهور متلازمة الأيض ومرض السكري من النوع الثاني.

وللمفاجأة، أظهرت أبحاث صينية ارتباط استهلاك “البابل تي” المتكرر بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأطفال والبالغين، رغم أن العلاقة السببية لم تُثبت بالكامل بعد.

وأكد البروفيسور آدم تايلور من جامعة لانكستر أن الهدف ليس منع المشروب بالكامل، بل استهلاكه باعتدال، مع تجنب الشرب عبر القشّة لتقليل خطر الاختناق، وتقليل السكر أو اختيار النكهات الطبيعية لتقليل الأضرار الصحية.