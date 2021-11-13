البدء بالتجارب البشرية على لقاح إيبولا الجديد

يتمّ اختبار لقاح إيبولا الجديد الذي تم تطويره من قبل فريق جامعة أكسفورد الذي صنع لقاح كوفيد استرازينيكا للبشر لأول مرة منذ يومين.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

يستخدم اللقاح المعروف حالياً باسم ChAdOx1 biEBOV، نفس تقنية لقاح فيروس كورونا.

وقد تم تصميمه لمعالجة سلالات زائير والسودان من الإيبولا، وهما النوعان الأكثر شيوعاً وفتكاً.

ستشهد التجربة إعطاء اللقاح ل 26 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و55 ومراقبتهم على مدى ستة أشهر في أكسفورد. ومن المقرر أن تبدأ تجربة أخرى في تنزانيا بحلول نهاية العام.

سيبدأ تطعيم المرضى ابتداء من هذا الصباح ومن المتوقع أن تصدر النتائج في النصف الثاني من عام 2022.

ستختبر دراسة المرحلة الأولى السلامة والآثار الجانبية وأفضل جرعة وتوقيت للقاح الجديد. وسترى التجارب اللاحقة كيف يؤثر اللقاح ضد الإيبولا في العالم الحقيقي.

توجد لقاحات إيبولا أخرى على أساس أنواع زائير، لكن الباحثين في أكسفورد يأملون في أن يكون للقاح الجديد نطاق أوسع.

هناك أربعة أنواع من فيروس الإيبولا التي تسبب المرض للبشر.

من بين هذه الأنواع، تعد أنواع زائير الأكثر فتكاً، لأنها تسبب الوفاة في 70 إلى 90 في المائة من الحالات إذا تركت دون علاج.

تعد أنواع زائير مسؤولة عن معظم الفاشيات، بما في ذلك فاشية غرب إفريقيا 2014-2016 وفاشية 2018 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أصيب أكثر من 32,000 شخصاً وتوفي أكثر من 13,600.

ويستند اللقاح على فيروس ChAdOx1، وهو نسخة ضعيفة من فيروس نزلات البرد لدى الشمبانزي والتي تم تعديلها وراثياً بحيث أنه من المستحيل بالنسبة لها أن تتكرر لدى البشر.

وقد تم بالفعل استخدام هذه الطريقة بنجاح في لقاح Covid Oxford-AstraZeneca.

وقالت تيريزا لامب، أستاذة مساعدة في معهد جينر وكبيرة الباحثين العلميين في جامعة أكسفورد: “لا تزال فاشيات فيروس إيبولا المتفرقة تحدث في البلدان المتضررة، مما يعرض حياة الأفراد، وخاصة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، للخطر. نحن بحاجة إلى المزيد من اللقاحات لمعالجة هذا المرض المدمر.”

وقال الدكتور دانيال جينكين، المحقق الرئيسي في التجربة في معهد جينر: “أدت التطورات الحديثة إلى الموافقة على اللقاحات ضد أحد الفيروسات التي تسبب مرض فيروس الإيبولا.”

“ومع ذلك، يمكن أن يكون سبب هذا المرض من قبل عدة أنواع مختلفة من الفيروسات وكل من هذه قد تتطلب استجابة مناعية مستهدفة لتوفير الحماية.”

“لقد صممنا لقاحنا الجديد لاستهداف نوعين من الفيروسات التي تسببت في جميع حالات تفشي فيروس Ebolavirus والوفيات تقريباً، ونتطلع الآن إلى اختبار هذا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.”

يمكن للمتطوعين المهتمين بالتسجيل في الدراسة القيام بذلك عبر الإنترنت عبر الجامعة.

ومن المقرر أن تبدأ تجربة أخرى للقاح في تنزانيا بحلول نهاية العام.

قتل الإيبولا ما لا يقل عن 11,000 في جميع أنحاء العالم في آخر تفشي كبير للفيروس عندما انتشر غرب أفريقيا في 2014-2016.

ينتقل فيروس الإيبولا إلى الناس من الحيوانات البرية، مثل الخفافيش، النيص والرئيسيات ثم ينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر مع سوائل الجسم والمواد مثل الملابس والفراش.

يوجد حالياً لقاح يسمى Ervebo ثبت أنه فعال في حماية الناس من أنواع الإيبولا في زائير.

تمت الموافقة على لقاح آخر يسمى Zabdeno-And-Mvabea للاستخدام في أيار 2020 ويتكون من جرعتين تم إعطاؤها على بعد ثمانية أسابيع.

هناك تفشي مستمر للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي بدأ في 8 تشرين الأول.

إنّ تطوير لقاح إيبولا هو دائرة غريبة لجامعة أكسفورد التي بدأت العمل على كيفية تطوير اللقاحات بسرعة بعد تفشي الإيبولا المدمر في 2014-2016.

تم الترحيب بباحثين من جامعة أكسفورد كأبطال في كانون الأول من العام الماضي لمساعدتهم في تطعيم العالم ضد كوفيد بعد تطوير اللقاح الذي كلف إنتاجه فقط 2 جنيه إسترليني.

تم إعطاء اللقاح في وقت لاحق حصراً إلى من هم فوق الأربعين من العمر في المملكة المتحدة وفي الدول الأوروبية الأخرى بعد أن تم اكتشاف خطر ضئيل محتمل في تطوير جلطات الدم.

تبرعت بريطانيا بـ 30.6 مليون جرعة من لقاح Oxford-AstraZeneca إلى البلدان الفقيرة كجزء من برنامج COVAX vaccine global vaccine sharing scheme التابع للأمم المتحدة ولديها خطط للتبرع بـ 20 مليون أكثر.