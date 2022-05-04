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التحذير من انتشار وباء الوزن الزائد والسمنة في أوروبا

منذ 6 ساعات
السمنة

السمنة

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حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته من انتشار وباء الوزن الزائد والسمنة في أوروبا، حيث يحصد أرواح أكثر من 1.2 مليون شخص سنوياً.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن معدلات الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن في أوروبا وصلت إلى نسب وبائية، مشيرة إلى أن ما يقرب من 60% من البالغين وثلث الأطفال في إحدى هذه الفئات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا من البدانة المفرطة، ما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأمريكيتين.

ولا يوجد أي بلد في المنطقة يمكنه حالياً الادعاء بوقفه تقدم هذه الآفة، وقد تم الكشف عن حجم المشكلة بقوة خلال جائحة كوفيد-19 إذ شكل الوزن الزائد عامل خطر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوجه في التقرير: “زيادة مؤشر كتلة الجسم عامل خطر رئيسي للأمراض غير المعدية بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وبالتالي، فإن الوزن الزائد والبدانة هما السببان وراء أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة سنوياً، ما يمثل أكثر من 13% من الوفيات في المنطقة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة الوزن أو السمنة من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في المنطقة وهي مسؤولة عن أكثر من مليون حالة وفاة كل عام.

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