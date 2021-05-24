التسمم الغذائي يمكن أن ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية

كل من عانى من التسمم الغذائي يعرف أنّ الإصابة به غير سارة ، والآن حذرت دراسة جديدة من أن البكتيريا الشائعة التي تسبب المرض قد تكون أيضاً من الأمراض المنقولة جنسياً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه…

وجد باحثون من جامعة أوكلاهوما أنّ عدوى العطيفة (Campylobacter) ، وهي أكثر الأمراض المنقولة بالغذاء شيوعاً في العالم الغربي ، يمكن أن تنتشر أيضاً من خلال الاتصال الجنسي.

في حين أنّ عدوى العطيفة نادراً ما تكون خطيرة، إلا أنها يمكن أن تسبب القيء والإسهال ، ويمكن أن تشكل خطراً إضافياً على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة.

بناء على النتائج ، يحث الفريق، الأطباء على التحدث إلى مرضاهم حول المخاطر المرتبطة بالاتصال الجنسي وسط نوبة من التسمم الغذائي.

في الدراسة ، شرع الفريق في فهم ما إذا كان يمكن انتشار عدوى العطيفة من خلال الاتصال الجنسي.

وقالت الدكتورة كاترين كون ، التي قادت الدراسة: “هذا البحث مهم لإرشادات الصحة العامة وللأطباء أثناء التحدث إلى مرضاهم حول المخاطر المرتبطة بالاتصال الجنسي.

“على الرغم من أنّ عدوى العطيفة عادة لا تكون مرضاً خطيراً ، إلا أنها تسبب الإسهال ، مما قد يؤدي إلى فقدان الأشخاص للعمل أو فقدان الإنتاجية أو ربما فقدان وظائفهم. وهو يشكل خطراً إضافياً على الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة.”

تحدث عدوى العطيفة عادة عندما يأكل الناس الدجاج غير المطبوخ أو يشربون الحليب غير المبستر أو يستهلكون المياه الملوثة ببراز الحيوانات المصابة.

ومع ذلك، فإن طرق النقل هذه لا تمثل جميع حالات العدوى، مما يدفع الباحثين إلى التساؤل عما إذا كان يمكن تمريرها بطرق أخرى.

ركز الفريق في الدراسة على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بعد تفشي عدوى العطيفة في شمال أوروبا بين هذه المجموعة.

وكشف تحليلهم أن معدل عدوى العطيفة كان أعلى 14 مرة لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات السيطرة.

تم استخدام اثنين من البكتيريا الأخرى كمقارنات في الدراسة، السالمونيلا ، التي تنتشر في المقام الأول من خلال الأطعمة المصابة، والشيجيلا، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الطعام أو الاتصال الجنسي.

في حين تملك السالمونيلا جرعة معدية عالية، مما يعني أن الناس يجب أن يتناولوا كمية كبيرة قبل أن يصابوا بالمرض فإن كل من الشيغيلا والعطيفة لديهم جرعات معدية منخفضة ، مما يجعل انتقال العدوى أسهل.

وقالت الدكتورة كون: “هذا سبب إضافي يجعلنا نعتقد أنّ العطيفة يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الشيغيلا، لأنّ الناس يمكن أن يصابوا بالعدوى عندما يتعرضون إلى كميات صغيرة فقط من البكتيريا”.

يعتقد الفريق أنّ عدوى العطيفة من المحتمل أن تكون أكثر انتشاراً مما تظهر الأرقام، مع إصابة واحدة فقط من كل 20 شخصاً يطلبون المشورة الطبية.

في حين أنّ العدوى عادة ليست خطيرة بالنسبة لمعظم الناس ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض المناعة الكامنة مثل التهاب المفاصل، فإنها يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة.

وأضافت الدكتورة كون:” هذا وقت مثير للاهتمام لأنّ كوفيد-19 جعل الناس أكثر وعياً بأهمية مراقبة الأمراض المعدية بشكل عام ، وليس فقط خلال الوباء.

“هناك العديد من الإصابات مثل تلك التي تسببها العطيفة التي تجعل الناس مرضى.

“من المهم أن نسلط الضوء على حقيقة وجود هذه الأمراض وأن نواصل إجراء البحوث حول آثارها وطرق انتقالها.”