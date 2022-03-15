التسمّم الغذائي.. كيف يمكنكم معالجته في المنزل؟

يتعرّض كثيرون من الناس حول العالم لحالات تسمّم غذائي، بسبب تناول أطعمة تحتوي على بكتيريا أو فيروس او طفيليات. وترافق حالات التسمم عادةً أوجاع وآلام قوية، تستدعي في معظم الحالات اللجوء الى المستشفى.

غير أنه في بعض الحالات، قد تتحسن الأعراض في غضون أيام قليلة؛

طرق علاج التسمم الغذائي

1-تعويض السوائل المفقودة

ينبغي تعويض السوائل والإلكتروليتات – المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم – المفقودة بسبب الإسهال المستمر، وذلك بشرب الأمصال.

وقد يحتاج بعض الأطفال والبالغين الذين يعانون من الإسهال أو القيء المستمر نتيجة التسمم الغذائي إلى دخول المستشفى، حيث يمكنهم تلقي الأملاح والسوائل عن طريق الوريد للوقاية من الجفاف أو علاجه.

2-التوقف عن تناول الطعام

يجب التوقف عن الأكل والشرب لبضع ساعات، وتجربة مص رقائق الثلج أو تناول رشفات صغيرة من الماء، ويمكنك أيضاً تجربة شرب الصودا الصافية أو المرق الصافي أو المشروبات الرياضية الخالية من الكافيين.

ويمكنكم أيضاً تجربة محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم، إذا كنتم تعانون من أعراض الجفاف الشديدة أو الإسهال، كي تحصلوا على كمية كافية من السوائل للتبول بشكل طبيعي؛ وحتى يكون بولكم صافياً وليس داكناً.

3-العودة تدريجياً لتناول الطعام

البدء تدريجياً بتناول الأطعمة الخفيفة قليلة الدسم وسهلة الهضم، مثل مقرمشات الصودا والخبز المحمص والجيلاتين والموز والأرز والبطاطا المسلوقة، ولكن يجب التوقف عن الأكل إذا عاد الغثيان؛ مع تجنب بعض الأطعمة حتى الشعور بتحسن، مثل منتجات الألبان والكافيين والنيكوتين والأطعمة الدهنية أو عالية التوابل.

4-الحصول على الراحة

ينبغي الحصول على الراحة لعلاج التسمم الغذائي بشكل سريع

يمكن للمرض والجفاف أن يضعفكم ويتعبكم، لذلك من الضروري الحصول على قسط من الراحة حتى يستطيع الجهاز المناعي العمل بشكل جيد للتغلب على المرض.



5-المضادات الحيوية

قد يصف طبيبكم المضادات الحيوية إذا كان لديكم نوع معين من التسمم الغذائي البكتيري وكانت أعراضكم شديدة.

ويحتاج التسمم الغذائي الناجم عن الليستيريا إلى العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد أثناء الاستشفاء، وكلما بدأ العلاج مبكراً، كان ذلك أفضل.

كيفية تجنّب الإصابة بالتسمم الغذائي

سوء التعامل مع الطعام هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يصابون بالأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، ولتقليل فرص الإصابة بالتسمم الغذائي قوموا بما يلي:

-اغسلوا ايديكم والأطباق بشكل متكرر بالماء الساخن والصابون.

-اغسلوا الخضار أو الفاكهة النيئة.

-قوموا بتبريد أو تجميد المواد سريعة التلف التي تحتاج إلى تخزينها على الفور.

-اطبخوا اللحم بدرجة الحرارة المناسبة بالطهي التام له.