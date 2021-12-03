التعرض لهذا الضوء في الصباح يعزز قوة البصر

قال باحثون بريطانيون إن جرعة أسبوعية من الضوء الأحمر العميق في الصباح قد تحمي البصر الباهت مع تقدم العمر.

يقول جلين جيفري، المؤلف الرئيسي لدراسة صغيرة جديدة أجريت في جامعة لندن: “إن استخدام جهاز LED بسيط مرة واحدة في الأسبوع يعيد شحن نظام الطاقة المتدهور في خلايا الشبكية، مثل إعادة شحن البطارية”.

ووجد الباحثون أن التعرض اليومي لمدة ثلاث دقائق للضوء الأحمر العميق طويل الموجة يؤدي إلى تشغيل خلايا الميتوكوندريا المنتجة للطاقة في شبكية العين، مما يعزز الرؤية المتدهورة بشكل طبيعي.

في هذه الدراسة الجديدة، أراد الباحثون تقييم تأثير التعرض للضوء الأحمر لمدة ثلاث دقائق مرة واحدة في الأسبوع، وما إذا كان التعرض في الصباح أو بعد الظهر قد أحدث فرقًا.

وشملت الدراسة 13 امرأة وسبعة رجال تتراوح أعمارهم بين 34 و 70 عاما ، لم يكن لديهم أي مرض في العين. تعرض المشاركون لثلاث دقائق من ضوء أحمر عميق 670 نانومتر، في الصباح بين الساعة 8 صباحًا و 9 صباحًا.

تم اختبار رؤية الألوان الخاصة بهم مرة أخرى بعد ثلاث ساعات من هذا التعرض، كما تم اختبار 10 مشاركين بعد أسبوع واحد من التعرض.

في المتوسط ، كان هناك تحسن “ملحوظ” بنسبة 17٪ في رؤية الألوان، والذي استمر لمدة أسبوع. وأظهرت النتائج أن بعض المشاركين الأكبر سنًا قد تحسنت لديهم الرؤية بنسبة 20٪ لمدة أسبوع.

عندما أجريت التجربة نفسها في فترة ما بعد الظهر، لم يكن هناك تحسن في رؤية الألوان، وفق ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.