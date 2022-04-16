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التفاح… فوائد مذهلة للصحة الجمالية

منذ 48 دقيقة
التفاح

التفاح

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يعد ​التفاح​ من أبرز الفواكه التي تعود بفوائد مذهلة للصحة إضافة إلى الجمالية التي يجهلها البعض إلا أن للتفاح من الممكن أن يغني السيدات عن العديد من المرطبات للبشرة والجلد.

جمعنا لكم في هذا المقال بعض النصائح التي يمكن إتباعها في إستخدام التفاح لغرض جمالي.

– يساهم التفاح بشكل كبير في تفتيح البشرة وإعطاءها نضارة ونعومة كبيرة نظراً لإحتوائه على مستوى عال من الكولاجين

– يعطي التفاح مرونة ورطوبة للبشرة

-يرطب البشرة
-يعالج التجاعيد وعلامات الشيخوخة

– يحمي التفاح البشرة من الأشعة فوق البنفسجية والحروق التي ممكن أن يسببها

– يساعد على إخفاء أثار المتعلقة بحب الشباب

– خل التفاح يشد البشرة

-يحتوي على فيتامين a كما يساعد

ماسكات يمكن تحضيرها مع التفاح

1- ماسك التفاح والخيار والبطاطا لمنع التجاعيد

المكونات: حبّة من البطاطا، تفاحة، نصف خيارة

يتم طحن المكوّنات، وخلطها معاً، ووضع الخليط على الوجه، يترك الماسك على الوجه لمدّة 10 دقائق.

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