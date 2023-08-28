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فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التفاح يوميا

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2023 1:27 مساءً
فوائد مذهلة للتفاح

تفاح

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كشف عالم الأغذية فنسنت كاندراويناتا الفائدة المذهلة التي يمكن أن يقدمها التفاح لصحة الدماغ قائلاً: “إن هناك أدلة جيدة تشير إلى أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة، ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر”.

وقال هذا الباحث الصحي في سيدني إن تناول المزيد من التفاح يمكن أن “يساعدك على تذكر المكان الذي وضعت فيه مفاتيح سيارتك”، لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مرتبطة بالحفاظ على الذاكرة.

وأشار الى أن الفاكهة غنية بالفينولات، مثلاً الفلافونويد، تلك التي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر عن طريق حماية الدماغ من المواد الضارة.

وقال الدكتور فنسنت إن مركبات الفلافونويد يمكن العثور عليها أيضا في العديد من الفواكه والخضروات الأخرى، وهي أيضا عامل قوي مضاد للأكسدة يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق.

واستشهد فنسنت بدراسة أميركية أجريت على 2800 مشارك تتراوح أعمارهم حول الـ50 عاما، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الأطعمة الغنية بالفلافونويد كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر والخرف المرتبط به على مدى 20 عاما بمرتين إلى أربع مرات.

وتعد الفلافونويد مركبات فينولية توجد في فواكه مثل التفاح والكمثرى والخضروات مثل الكرنب والسبانخ.

وأظهرت الدراسات أن تناول كميات أكبر من الفلافونويدات الغذائية وفئتها الفرعية الفلافونول قد يرتبط به تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأوضح أن تناول كميات كبيرة من التفاح يمكن أن يمنح الجسم الفيتامينات والمعادن المهمة التي تحمي خلايا الدماغ من السمية العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الاضطرابات التنكسية العصبية.

ويمكن أن تحدث السمية العصبية نتيجة التعرض للمواد المستخدمة في العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو العلاجات الدوائية أو حتى التعرض للمعادن الثقيلة مثل الزئبق وبعض المضافات الغذائية والمبيدات الحشرية والمذيبات الصناعية والتنظيفية ومستحضرات التجميل.

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