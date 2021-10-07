التمارين الرياضية تحسّن من أداء طفلك في المدرسة

أشارت دراسة إلى أنّ أطفال المدارس الابتدائية الذين يمارسون الرياضة، يتألقون في عملهم المدرسي.

وجد الباحثون أنّ تلاميذ المدارس الابتدائية الذين يتمرنون، كان لديهم أوقات استجابة أفضل في الأنشطة البصرية والقراءة، والذاكرة، من أولئك الذين لم يكونوا يقومون بذلك.

تابع علماء جامعة نوتنغهام ترينت، 104 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين تسعة إلى 11 عاماً أثناء قيامهم بسلسلة من المهام الوظيفة الإدراكية مباشرة بعد التمرين وبعد راحة 45 دقيقة.

استكشف خبراء جامعة نوتنغهام ترينت تأثير برنامج ” DailyMile “، وهو تأثير النشاط البدني المدرسي على تعلم الأطفال والذاكرة.

وهو ينطوي على جعل التلاميذ يركضون على وتيرتهم الخاصة، وعادة ما يكون ذلك عن طريق لفات في الملعب الرياضي أو الملعب.

ووجد الباحثون أنّ الوظيفة التنفيذية، وهي مجموعة من المهارات العقلية التي تشمل الذاكرة العاملة والتفكير المرن وضبط النفس، تميل إلى التحسن مباشرة بعد التمرين.

يعتبر الأطفال الأكثر ملاءمة، وهم الذين تم تعريفهم في الدراسة على أنهم أولئك الذين ركضوا أبعد في ” DailyMile “، كان أداؤهم أفضل في الفصل الدراسي.

أكمل هؤلاء العدائين، المهام المعرفية خمسة إلى 10 في المئة أسرع من أقرانهم الذين كانوا أبطأ وبنفس الدقة.

وجد الباحثون أيضاً أنّ الأطفال يحبون بشكل خاص الطبيعة الذاتية لـ ” DailyMile” والجانب الاجتماعي منه وحقيقة أنه كان في الهواء الطلق.

قال العلماء أنّ هذا يشير إلى أنّ التمرين يمكن أن يكون وسيلة فعالة ومستدامة لزيادة النشاط البدني، وبالتالي اللياقة البدنية، عند الأطفال.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور سيمون كوبر، أستاذ مشارك في ممارسة الرياضة والإدراك والصحة في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نوتنغهام ترينت: “يظهر عملنا أهمية الفرص المنتظمة للنشاط البدني في المدارس، ليس فقط للصحة والرفاهية ولكن أيضاً الإدراك والتحصيل الأكاديمي.’

ونشرت الدراسة في مجلة Psychology of Sport and Exercise.

هذا البحث الجديد هو الأحدث لتسليط الضوء على فوائد ” DailyMile”.

تم إنشاء المخطط من قبل مدير مدرسة سابق في عام 2012.

وفقاً لمؤسسة DailyMile، تشارك الآن 13,379 مدرسة في جميع أنحاء العالم في البرنامج.

وهو الأكثر شعبية في المملكة المتحدة حيث تشارك فيه أكثر من 8000 مدرسة.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ستيرلنغ في عام 2018 أنّ الأطفال الذين ذهبوا إلى مدرسة تشارك في المخطط هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم وزن صحي.

كما ادعت دراسة أخرى في عام 2018 من جامعة كولومبيا البريطانية أنّ مخطط DailyMile للمراهقين قد يساعدهم على التغلب على الاكتئاب.