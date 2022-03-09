التمر الهندي كنز للصحة.. تعرّفوا الى منافعه!

التمر الهندي أو الحمر هو فاكهة استوائية افريقية الأصل، وتتميز بمذاقها اللذيذ وغناها بعناصر غذائية متنوعة وخصائص طبية عديدة. اذ تحتوي على عدد من المعادن كالكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم، بالاضافة الى الفيتامينات A , B , C والأحماض العضوية وعدد من الزيوت الأساسية وكذلك الألياف.

ولهذه الفاكهة العديد من الخصائص الطبية. خصائصه الملينة، الهضمية، المطهرة، الواقية للكبد، لطب الفم والشفاء تجعله رصيداً حقيقياً لصحة الجسم.

اكتشفوا في الآتي فوائد الحمر:

فوائد الحمر في علاج الإمساك

– ملين، هضمي، طارد للريح: يحفز الحمر أو التمر الهندي إفراز الصفراء نحو الأمعاء ويسهل الراحة المعوية، ويحارب الإمساك، والدوسنتاريا، والقرحة، والانتفاخ، وانتفاخ البطن. كما أنه يسهل عملية الهضم وينظّم وظائف المعدة. بالنسبة للنساء الحوامل، يساعد عصير الحمر على تهدئة الغثيان في الثلث الأول من الحمل.

– مضاد للفطريات والطفيليات: يحارب الحمر بعض أنواع العدوى الفطرية بما في ذلك المبيضات البيضاء أو الطفيليات، خاصة في حالات داء الأميبات.

– المجال الكبدي والبولي: لب ثمرة الحمر يحمي الكبد ويمنع أمراض الكبد. كما أنه يعمل على الكلى، واضطرابات المسالك البولية، والحصوات والتهابات المسالك البولية بفضل خصائصه المطهرة.

– مضاد للعدوى، مقشع: يساعد الحمر على تطهير الشعب الهوائية وعلاج الالتهابات والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والذبحة الصدرية ونزلات البرد، إلخ…

– مضادات الأكسدة: بفضل حمض الطرطريك، يساعد الحمر أو التمر الهندي على محاربة تأثير الجذور الحرّة ومنع شيخوخة الخلايا.

– طب الأسنان: يعالج الحمر التهابات مجرى الفم والتهاب اللثة وآفة القروح، ويحافظ على فلورا الفم. وهو أحد مكونات جل اللثة للرضع لتخفيف آلام التسنين.

– مطهر، مضاد للعدوى: الحمر ينظف الجروح، الأمراض الجلدية المصابة، التهاب الملتحمة، إلخ…

موانع استعمال الحمر أو التمر الهندي

من المهم طلب المشورة من الطبيب قبل البدء في العلاج بالحمر.

لا ينصح بالحمر عند تناول الأسبرين أو مميعات الدم. من المهم أيضاً عدم تجاوز الجرعات العلاجية الموصى بها.

الحمر هو ملين خفيف، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى اضطرابات العبور والتهيج المعوي.

بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال، يجب طلب المشورة الطبية