التهاب البنكرياس حالة صحية خطرة.. ماذا يجب أن نعرف عنها؟

البنكرياس هو أحد أعضاء الجسم التي تساهم في انتاج الأنزيمات والهورمونات الضرورية، من أجل عملية الهضم وحرق السكر وتنظيم مستوياته في الدم. فهو عبارة عن غدّة تتمركز خلف المعدة بالقرب من الكبد، وهي المسؤولة عن فرز هورمون الأنسولين الذي يحرق السكر في الدم.

وقد يصيب هذه الغدة التهاب يؤدي الى تلف البنكرياس والأنسجة المحيطة به.

فما هي أهم أعراض التهاب البنكرياس ومضاعفاته المحتملة؟

أنواع التهاب البنكرياس

ينقسم التهاب البنكرياس الى نوعين:

– التهاب البنكرياس الحادّ

يأتي فجأة ويستمر لعدة أيام. تحدث غالبية الحالات نتيجة حصوات المرارة أو غير ذلك.

– التهاب البنكرياس المزمن

غالباً ما يحدث بعد نوبة من التهاب البنكرياس الحاّد، ويمكن أن يستمر لعدة سنوات.

المضاعفات المحتملة لالتهاب البنكرياس

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس مشاكل صحية خطيرة، وهي:

– اضطرابات في الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي التهاب البنكرياس الحاد إلى فشل الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، الأمر الذي يعتبر خطراً كبيراً على الصحة.

– عدوى

يمكن أن يجعل التهاب البنكرياس الحاد، البنكرياس عرضة للبكتيريا والالتهابات. يمكن أن تكون عدوى البنكرياس خطيرة، وتتطلب عملية جراحية لإزالة الأنسجة المصابة.

– الفشل الكلوي

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس الحاد الفشل الكلوي، والذي إذا أصبح حاداً ومستمراً، يجب معالجته بغسيل الكلى.

– سوء التغذية

يمكن أن يمنع كل من التهاب البنكرياس الحاد والمزمن؛ البنكرياس من إنتاج الإنزيمات اللازمة لامتصاص العناصر الغذائية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية والإسهال وفقدان الوزن.

– سرطان البنكرياس

يعد الالتهاب المطول للبنكرياس الناجم عن التهاب البنكرياس المزمن أحد عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس.

– كيس البنكرياس

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس الحاد تراكم السوائل أو الحطام في جيوب تشبه الكيس في البنكرياس. يمكن أن يتسبب الكيس الذي يتمزق في حدوث مضاعفات، مثل النزيف الداخلي والعدوى.

أعراض التهاب البنكرياس

أعراض التهاب البنكرياس الحاد

يمكن أن تختلف شدّة التهاب البنكرياس الحاد من شخص لآخر. بشكل عام يمكن ملاحظة الأعراض الآتية:

– ألم شديد في البطن قد ينتشر في الظهر؛

– ألم في البطن يزداد بعد الأكل؛

– انتفاخ وألم في البطن؛

– استفراغ وغثيان؛

– الحمى.

أعراض التهاب البنكرياس المزمن

– ألم في الجزء العلوي من البطن؛

– عسر الهضم؛

– فقدان الوزن؛

– براز زيتي (إسهال دهني)