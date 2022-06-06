التهاب الجيوب الأنفية.. إليكم أبرز النصائح لتخفيف أعراضه!

هناك الكثير من الأمراض الشائعة والمنتشرة بين الناس والتي لا تعدّ خطرة أو تهدد حياة الانسان، الا انها تسبب عوارض مزعجة تمنع الشخص من أداء أبسط الأمور و الاستمتاع بالحياة.

والتهاب الجيوب الأنفية هو أحد هذه الأمراض. فهو حالة مرضية تصيب كثيرين وتنغّص عليهم حياتهم، ورغم أن أعراضها تتداخل مع نزلات البرد والإنفلونزا فإن هناك ما يميزها.

التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب أو تورم في الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية، وهي 4 تجاويف مقترنة في الرأس، وترتبط بقنوات ضيقة.

تصنع الجيوب مخاطاً رقيقاً يخرج من قنوات الأنف ليساعد في الحفاظ على الأنف نظيفاً وخالياً من البكتيريا، وعادة ما تكون الجيوب الأنفية ممتلئة بالهواء، ويمكن أن تنسد وتمتلئ بالسوائل.

وعندما يحدث ذلك، يمكن أن تنمو البكتيريا وتسبب عدوى (التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي)، ويتورم نسيج الأنف دائماً إذا كان نسيج الجيوب الأنفية ملتهباً.

وفي بعض الأحيان، يكون من الصعب التمييز بين نزلات البرد والحساسية والتهاب الجيوب الأنفية، لكن عادةً ما يتراكم الزكام الشائع ويبلغ ذروته ويختفي ببطء، حيث يستمر من بضعة أيام إلى أسبوع، ويمكن أن يتحول البرد إلى التهاب في الجيوب الأنفية.

حساسية الأنف هي التهاب يصيب الأنف بسبب الجزيئات المهيجة (الغبار، حبوب اللقاح، وبر)، ويمكن أن تشمل أعراض حساسية الأنف العطس وحكة الأنف والعينين والاحتقان وسيلان الأنف والتقطير الأنفي الخلفي (مخاط في الحلق).

اعراض التهاب الجيوب الأنفية

– إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء.

– احتقان أو انسداد بالأنف، وألم بالوجه.

– ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة.

– التعب.

– السعال.

– صعوبة أو عدم القدرة على الشم.

– ضغط الأذن أو الامتلاء.

– الصداع.

– رائحة الفم الكريهة.

نصائح لمريض التهاب الجيوب الأنفية

– اغسْل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات؛ لتِقليل الإفرازات والتخلص من مسببات الحساسية.

– اشرب كميات كافية من المياه يومياً.

– ضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

– ابتعد عن شرب السجائر كونها تهيج الألم.

– تجنب مسببات تهيج الأنف مثل المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.