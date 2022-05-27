التهاب المعدة.. إليكم أهم الأطعمة التي تساهم في تهدئة أعراضه!

تعتبر أعراض المعدة والأوجاع المرتبطة بها من أكثر الحالات الصحية شيوعًا، وقد تكون الكثير من هذه الأعراض ناتجة عن التهاب المعدة والتي تشمل عسر الهضم، آلام البطن، الغثيان، والشعور بالامتلاء.

وعادةً، ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض باتباع نظام غذائي مناسب يساهم في التخفيف من حدة هذه المشكلات.

ونستعرض في السطور التالية الأطعمة التي تساعد على علاج التهاب المعدة:

إن التهاب بطانة المعدة، غالباً ما يكون نتيجة الإصابة بالعدوى البكتيرية نفسها التي تسبّب قرحة المعدة، كما يمكن أن يُسهم الاستخدام المنتظم لبعض مسكّنات الألم، وتناول كثير من الأطعمة الحارّة والمقلية، في الإصابة بالتهاب المعدة ببطء..

لكن في بعض الحالات يمكن أن يؤدي التهاب المعدة إلى الإصابة بالقُرَح وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، ومع ذلك فإنَّ التهاب المعدة بشكل عام، ليس خطراً، ويتحسّن بسرعة بواسطة العلاج.

يُنصح بتناول الأطعمة الغنيّة بالألياف؛ فمن المحتمل أنها تقلّل من التقرّحات التي تصيب بطانة المعدة؛ فهي تُعَدّ من أهم الأمثلة على أطعمة تساعد على علاج التهاب المعدة؛ حيث تعتبر الحبوب الكاملة، المكسرات، البقوليات، بذور الشيا، والكتان، من المصادر المهمة للألياف.

– الأطعمة الغنية بالبروتينات والدهون الصحية، تساهم في شفاء متلازمة الأمعاء المتسرّبة، والتي تعتبر أحد أسباب التهاب المعدة، ويمكن الحصول على البروتين من: الأسماك، الدواجن والبيض، مع الحرص على اختيارها من مصادر نظيفة، كما يمكن أخذ الدهون من: زيت الزيتون، جوز الهند، والأفوكادو.

– الأطعمة قليلة الدسم مثل: الأسماك، واللحوم الخالية من الدهون، والخضروات، والأطعمة ذات الحموضة المنخفضة، بما في ذلك الخضروات والبقوليات.

– المشروبات غير الغازية والخالية من الكافيين.

– الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، والتي تشمل: الحليب، الحبوب الكاملة، الموز، الخضروات، البصل، الثوم، فول الصويا، والخرشوف.

مشروبات تساعد على علاج التهاب المعدة

– مشروب البابونج يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يساعد في التخلص من الشعور بالقيء، ويعمل أيضاً على تقوية جهاز المناعة.

– مشروب الزنجبيل يُستخدم في علاج التهاب المعدة؛ حيث يحتوي على مكوّنات قوية تخفّف من الالتهاب، كما يعمل على حماية بطانة المعدة الداخلية من الإصابة بالبكتيريا الخطيرة.

– النعناع يُستخدم منذ القِدم في علاج التهابات المعدة، كما يُستخدم الشاي بالنعناع المخمر، في علاج قيء المعدة.

– مشروب القرفة بالعسل كأحد الأدوية العشبية التي تُستخدم في علاج التهابات المعدة؛ حيث يحتوي كلٌ منهما على العديد من المركّبات العضوية القوية، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتقليل الإصابة بالتهابات المعدة.

– يعتبر الكركم من الأعشاب التي تستخدم في علاج التهابات المعدة، ويرجع السبب في ذلك إلى احتوائه على خليط معقّد من مضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن المختلفة.

– شرب الشاي الأخضر مع العسل، يعمل على تخفيف التهابات المعدة.

أطعمة يجب الابتعاد عنها؛ للتخلص من التهاب المعدة

يُنصح بالاتبعاد عن العناصر الغذائية الآتية، التي تُفاقم التهاب المعدة:

– الألياف المحتوية على الغلوتين مثل: الشوفان والكينوا وغيرها.

– الأطعمة التي تسبّب التهاب المعدة مثل: القهوة والمشروبات الغازية والمشروبات الحمضية، مثل: البرتقال والجريب فروت.

– مشتقات الحليب كامل الدسم.

– اللحوم الغنية بالدهون مثل: السجق، النقانق، واللحوم المقدّدة.

– البهارات والتوابل مثل: الفلفل الأسود، الشطّة والخردل.

– معجون الطماطم أو صلصة الطماطم.

– الأطعمة الحمضية مثل: الطماطم وبعض الفواكه.

– عصائر الفاكهة.

-الأطعمة الدسمة، المقلية والحارّة.